Des sacs prohibés circulent encore. La direction du com­merce et de l’environnement réagit.

Incompréhension sur les terminologies concernant les sachets. Depuis le 1er mai, la fabrication, l’utilisation et la commercialisation des sachets filiformes sont prohibées suivant la mise en application du décret 2017-010. Certains producteurs croient qu’ils ne transgressent pas les textes réglementaires en vigueur et continuent de confectionner des sachets, ne répondant pas aux normes. « Le décret mentionne que tout sac et sachet plastique d’épaisseur inférieure ou égale à 50 microns est interdit quelles que soient la densité, la dimension, la forme et la matière de fabrication. Même s’il s’agit d’un film alimentaire, d’une gaine, d’un film protecteur pour emballage de bagages, l’usage en est proscrit. Nous exigeons la traçabilité de fabrication pour savoir quel sac respecte les standards imposés », assène Jacques Benjamin Picot, directeur du commerce et de l’environnement auprès du ministère du Commerce et de la consommation.

Prise de conscience

Jusqu’à ce jour, des petits commerçants recourent aux sachets fins. Des marchands ambulants procèdent au mode de distribution et de liquidation soit par pièce, soit par paquet. Des

contrôleurs du commerce commentent que ces sachets proviennent probablement d’unités de fabrication ou importations clandestines car, après un contrôle au niveau des grossistes

et des revendeurs, ils n’ont trouvé que des sachets épais.

La direction du commerce et de l’environnement ajoute que les producteurs ainsi que les consommateurs doivent prendre conscience des dangers environnementaux encourus par rapport aux petits embal-lages des savons de lessive en poudre, inclus dans la dimension des moins de 50 microns.

Farah Raharijaona