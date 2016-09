La détection de la présence de salmonelle, dans un nombre limité de petites fermes, qui approvisionnaient en poussins les services agricoles à Maurice, n’a pas manqué d’alerter les responsables malgaches en charge de l’élevage. Les échanges commerciaux entre Madagascar et cette île, mais aussi les trafics illicites sont à prendre en compte.

Joint au téléphone hier, le Dr Fils Andriamainty, directeur des services vétérinaires (DSV) du ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage a cependant tenu à rassurer la population. « Il n’y a pas de risque que ces volailles infectées entrent dans notre territoire, du fait que leur introduction est interdite par les réglementations en vigueur. Nous sommes aussi bien informés grâce à nos douze vétérinaires sur place, qui envoient à tout moment des rapports concernant la santé animale de cette île », a-t-il expliqué. De plus, « tous les poussins infectés ont été tués », a déjà indiqué le ministère mauricien de l’Agro-industrie, dans un communiqué publié mardi.

Mais cette situation est encore à suivre de près, surtout qu’au premier trimestre, un évènement de ce genre s’est déjà produit, où des volailles en provenance de Maurice ont été importées illégalement par un opérateur local. Des dispositions doivent être mise en place, car les salmonelles n’infectent pas seulement les animaux et les oiseaux, mais les bactéries peuvent être transmises aux humains.

R.A.