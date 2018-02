Le ministère de l’Agriculture et de l’élevage entend professionnaliser l’élevage bovin. L’exportation de viande n’échappera plus aux normes internationales.

L’élevage bovin qui ne suit pas les normes n’est plus acceptable. L’exportation n’est possible que si l’entreprise exportatrice suit les normes. C’est la raison pour laquelle la société Bovima a été créée, pour que ce secteur soit plus rentable et plus fiable.

« L’exportation de viande dépend des règles du marché international. Il faut souligner que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est très stricte sur le respect des normes sanitaires et phytosanitaires sur les produits d’origine animale. Il faut que les produits soient certifiés au niveau du pays importateur et du pays exportateur », souligne Harison Randriarimanana, lors de la présentation des perspectives 2018 du ministère de l’Agriculture et de l’élevage, à l’hôtel Carlton Anosy, hier.

Il ajoute que l’abattoir des Chinois à Vontovorona a été fermé car il ne suit pas les normes. L’étude d’impact environnemental a été effectuée à la hâte dès sa conception technique. L’abattage, la vente et les transports de bovins sont également interdits, sauf entre éleveurs. « La loi y afférente a été révisée. Il est interdit d’abattre les vaches qui ont été fécondées par les mâles ainsi que les veaux. Pourquoi en tuer alors que nous n’avons plus que 8 millions de tête de zébu actuellement ? Par contre, la vente peut s’effectuer entre éleveurs, pas sur le marché », ajoute-t-il.

Problème de traçabilité

La société Bovima compte conquérir le marché régional, mais il est encore difficile pour Madagascar de se lancer sur le marché européen. « Le système de l’élevage ne permet pas à Madagascar d’exporter les viandes de bœuf en Europe. Si l’on a des problèmes sur la consommation de viande de bœuf, il faut connaître la traçabilité, ce qui veut dire retracer d’où vient le bœuf, son origine parentale, sa race, sa nourriture… Toutes les informations sont enregistrées par les boucles d’oreille que chaque bœuf porte. Cela n’existe pas encore à Mada­gascar », explique toujours le ministre.

Le système de ranching exercé par la société Bovima vise à mettre en place les règles de traçabilité. Selon le ministre, la société n’achètera pas de bœufs à l’étranger mais chez les éleveurs, dans les localités où ils habitent. La société aidera les éleveurs à suivre les normes, ce qui permet d’éradiquer les vols de bœufs. La sécurisation des bœufs qui vont au marché, reste encore un problème malgré l’essai du port de puces électroniques.

Mamisoa Antonia