Madagascar n’aura plus besoin d’importer des poussins d’un jour. Des sociétés sont capables de produire localement ces jeunes poussins, que ce soit ponte ou chair.

Bonne nouvelle pour les éleveurs. Madagascar produit localement des poussins ponte d’un jour à travers la société Agrival-Agrifarm. « Dans deux semaines, ces poussins sont disponibles auprès de notre réseau de distribution. Pour cette phase de démarrage, la société produit 12 000 poussins d’un jour par semaine », a annoncé hier Nirina Randrianasolo, directeur commercial de Agrival.

Les éleveurs malgaches n’auront plus besoin d’importer des jeunes poussins d’Europe ou de l’île Maurice. Certes, la production du couvoir d’Agrival-Agrifarm ne peut pas couvrir les besoins locaux mais cette capacité de production va, sans doute, s’améliorer au fil des ans.

D’ailleurs, les responsables de la société tablent sur une production à grande échelle avant 2020. « Nous avons fixé comme objectif de produire 1.7 millions de poussins ponte par an et dix millions de poussins chair avant 2020. Si actuellement, nous détenons 40% de part de marché, notre ambi­tion est d’arriver à 60% avant 2020 », avait annoncé, avant son départ à la tête de cette société, Olivier Franchette.

Elan

Depuis son existence, la société Agrival-Agrifarm ne cesse d’apporter son soutien aux éleveurs à travers ses expertises techniques, ses conseils. Les clients de cette société, des éleveurs issus des quatre coins de la grande île, se sont réunis hier à Ambohibao pour suivre une session de formation afin d’améliorer la production locale. C’était une occasion pour les responsables de la société d’annoncer, devant la presse, la production de ces poussins ponte à Madagascar. « Avec les problèmes sanitaires rencontrés ailleurs, nous espérons avoir choisi la bonne direction », continue d’explique Nirina Randrianasolo. D’autant plus que la société avait déjà produit depuis 2011 des poussins chair. Elle est capable de fournir 120 000 têtes par semaine.

À Madagascar, l’élevage de cycle court a pris son élan ces dernières années. Cette filière concerne 71,7 % de la population malgache.

Lova Rafidiarisoa