Minime. Une vache à Madagascar ne produit en moyenne que 4 à 8 litres de lait par jour. La productivité en effet est encore faible, 2600 litres par vache par an en moyenne, contre 4000 litres par vache par an au Kenya par exemple. Cette productivité est garantie en grande partie par la qualité et la quantité de fourrage pour les vaches.

Une vache doit consommer quotidiennement l’équivalent de 10% de son poids en fourrage. Si elle pèse 500kg, elle doit consommer 50kg de fourrage par jour. La journée «fourrage» d’hier, marquée à la vitrine du palais d’État d’Iavoloha, a été une occasion pour mieux faire connaître la pratique de la culture fourragère, et de redynamiser la synergie entre tous les acteurs de la filière lait.

« J’élève des vaches depuis maintenant six ans. Si la productivité est bonne, cette activité peut me faire vivre toute l’année. Seulement, celle-ci devient actuellement aléatoire, vu que je ne possède pas de terrain pour cultiver du fourrage », raconte Henri Rakotoarimanana, un éleveur d’Ambatolampikely, dans le nord de la capitale. Il dit se faire livrer en moyenne 150kg de fourrage par jour. L’éleveur malgache ne peut satisfaire que 34 à 57% des besoins en fourrage de ses vaches. «L’élevage de vaches laitières ne devrait plus être contemplatif, ou rester parmi les activités en essai. C’est une affaire de professionnels », précise Harison Randriarimanana, ministre en charge de l’Agriculture et de l’élevage. Des représentants d’éleveurs ont été formés en culture fourragère par le ministère, par le biais du MDB (Malagasy Dairy Board), dans le cadre du programme ASA-Lait, financé par l’Union européenne.

« Le bon fourrage n’est pas celui qu’on coupe à chaque coin de rue. Il se cultive », a fait savoir Jean Michel Rakoto, directeur de la préservation et du développement de la filière zébu, auprès du ministère en charge de l’Agriculture et de l’élevage. Une démonstration de culture d’acacias, de braccharia ou de penniffetun, des variétés de fourrage, a ainsi été initiée par le président de la République, Hery Rajaonarimampianina,

témoignant le soutien de l’État à l’amélioration de la productivité des vaches. Le maïs fourrager est également indiqué comme du bon fourrage.

Outre les pratiques de culture fourragère, vingt taureaux améliorateurs, de race Pie rouge norvégienne ont été offerts pour améliorer la race génétique des

troupeaux laitiers malgaches. « Ces taureaux seront répartis, pour commencer, dans la région Analamanga et Itasy, en se basant sur des études de la chaîne entière dans chaque communauté », précise Haingotiana Razafindraibe, président de MDB.

En somme, des projets structurants et réalisables sont en cours dans les régions du triangle du lait ralliant Alaotra, Analamanga, Itasy, Haute Matsiatra et Bongolava. « Une famille d’éleveurs ne possède en moyenne qu’un hectare de terrain. Ainsi, la sécurisation foncière accompagnera ces projets de pratique fourragère », a promis le ministre Harson Randriarimanana.

