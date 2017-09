Les Américains affichent leur soutien dans un projet de micro-réseaux de distri­bution électrique à Madagascar. Une centaine de villages va en bénéficier.

L’électrification rurale en marche. L’agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) a signé, hier, une subvention à la société Henri Fraise Fils et Cie pour le développement et la mise en œuvre d’un projet de micro- réseaux de distribution électrique à Madagascar. Cette enveloppe, d’un montant de 804 000 dollars, servira à l’étude technique et économique du projet d’implantation d’unités de production photovoltaïque (PV), alimentant un micro-réseau de distribution, avec une technologie intégrée de stockage sur batterie pour 100 villages et pour un site pilote à Belobaka.

Cet effort soutient le projet Power Africa, destiné à augmenter le taux d’accès à l’énergie en Afrique subsaharienne. « La mise en œuvre de ce projet nécessite un financement de 63 millions de dollars. Il aboutirait à une production de 10 mégawatt d’énergie solaire, avec un stockage sur des batteries d’une capacité de 88,1 mégawatts/heure. Il permettra à

vingt sept mille foyers d’avoir accès à l’énergie », a déclaré Lantoniaina Rasoloelison, ministre de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures, hier, à Ampandrianomby.

Reconnaissants

La société Henri Fraise et Cie entre en partenariat avec Fluidic, Inc., une société américaine basée dans l’Arizona, spécialisée dans la fabrication de batterie de stockage, pour procéder à l’étude de faisabilité et de l’implantation du projet pilote. Dans le cadre de cet accord, cette société américaine va fournir les systèmes intégrés de stockage d’énergie pour le site pilote. D’autres sociétés américaines, comme Caterpillar et First Solar, rejoindront ce projet.

« Nous sommes reconnaissants du soutien de l’USTDA pour notre partenariat avec Fluidic, Inc. afin de développer des micro-réseaux solaires avec stockage sur batterie. Les fonds serviront à développer notre modèle économique et à élargir les solutions de micro-réseaux dans d’autres régions à Madagascar », a déclaré le vice-Président de Henri Fraise, Nicolas Verbert.

À Madagascar, le taux d’accès à l’électricité rurale reste encore très faible, avec, seulement, 6% de la population bénéficiaires. D’ici 2030, le Gouvernement ambitionne d’augmenter le taux d’accès à l’électricité à 70%. Par ailleurs, la production d’électricité devrait atteindre les 7,9 Gigawatts.

Lova Rafidiarisoa