Verbalement, lors du conseil des ministres qui s’est tenu hier à Iavoloha, le ministre par intérim de l’Énergie et des hydrocarbures, Herilanto Raveloarison a annoncé le lancement officiel du projet « Jiro kanto », qui se ferait durant la journée mondiale de l’énergie, célébrée à Madagascar le 21 octobre dans la ville d’Am­baton­drazaka. C’est un projet se fixant comme objectif principal d’électrifier 15 communes rurales, touchant plus de 177 000 habitants.

« Ce projet entre dans la nouvelle politique de transition énergétique du ministère de l’Énergie et des hydrocarbures (MEH) par l’utilisation de l’eau, ressource renouvelable pour la production de l’énergie à travers deux centraux hydroélectriques, celle de Mahe­riara, avec une puissance de 700 kW et celle de Andro­kabe, avec une puissance de 1600 kW », a-t-il expliqué, dans un communiqué rapporté sur le site de ce ministère.

Il n’a pas manqué d’indiquer la tenue d’une conférence débat sur le thème de l’électrification rurale qui verra la participation d’acteurs clé du développement, comme les économistes, les juristes, les investisseurs, les bénéficiaires et l’administration.

R.A.