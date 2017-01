Le gouvernement entend débloquer 70 milliards ariary pour limiter les problèmes de délestage. Cette enveloppe servira à la Jirama pour acheter du carburant.

Enfin. Le gouvernement annonce une solution concrète au délestage. Le problème d’approvisionnement en électricité qui sévit dans plusieurs villes du pays avait fait l’objet d’un débat en conseil du gouvernement. Les problèmes du délestage avaient occupé en grande partie des discussions à Mahazoarivo. D’après le rapport de ce conseil « 70 milliards ariary devraient être débloqués dans l’immédiat pour limiter les problèmes de délestage actuels, liés au manque d’eau de pluie en cette période d’étiage» sans pourtant préciser sur l’utilisation de l’enveloppe.

D’après une source au courant du dossier, ce pactole servira à la Jirama à procéder aux achats de carburant pour ces centrales thermiques. « Faute de moyens pour acheter les carburants destinés à faire tourner les centrales thermiques, le délestage revient de plus belle dans de nombreuses villes du pays », a indiqué notre source. « La subvention de l’Etat ne concerne que le carburant », a indiqué le département de communication de la Jirama dans une publication dans un quotidien national.

Solution d’urgence

Les besoins de la Jirama sont estimés à 800 m3 de carburant par jour dont 450m3 pour le réseau d’Anta­nanarivo. Dans cette même missive, la communication de la société d’Etat mentionne une nette augmentation des consommations de carburant pour le mois de janvier par rapport à la même période en 2016. La consommation de gasoil est de 10681m3 en janvier 2016, tandis qu’actuellement, elle atteint déjà les 18881 m3 de gasoil. L’enveloppe

d’aide à la Jirama risque de ne tenir que quelques mois. Puisque, selon toujours cette publication, la société d’Etat achète auprès de ses fournisseurs à 4000 ariary le litre du gasoil.

Est-ce une raison pour la Jirama de réclamer plus de subventions D’après le communiqué du conseil de gouvernement, « La Jirama a besoin d’une enveloppe d’au moins 750 milliards ariary cette année ». Alors que les subventions prévues dans le budget de l’Etat pour cette année est de 250 milliards ariary. Cette enveloppe d’aide était de 300 milliards ariary pour l’année 2016.

Depuis plus de deux mois, la situation tourne en rond pour la Jirama et ses abonnés. Les autorités réduites à l’impuissance n’arrivent plus à trouver une solution pérenne pour ce délestage. La subvention financière semble jusqu’ici la meilleure solution trouvée par les dirigeants de la Jirama et les autorités. À moins que la solution d’urgence évoquée lors de ce conseil de gouvernement concerne d’autres issues. « Le Gouvernement a étudié la mise en œuvre d’une solution d’urgence qui sera examinée le mercredi 18 janvier (ndlr : ce jour) en Conseil des Ministres ».

Lova Rafidiarisoa