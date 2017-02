Près de 2 milliards de barils d’huile lourde à Tsimiroro. Près de 23 mil­liards de m³ de gaz dans le Sakaraha. Sans parler des réserves de charbon existant dans la Sakoa. Les réserves d’énergie fossile, dont dispose Madagascar, devraient permettre de réduire les dépenses de la compagnie de distribution d’eau et d’électricité dans l’achat de carburants destinés à faire tourner ses centrales thermiques. L’exploitation de ces « énergies alternatives » doit pourtant encore attendre, à moins de ne pas du tout figurer dans le programme des autorités.

La Jirama envisage, certes, d’augmenter le recours au fuel lourd dès cette année, mais pour l’instant, l’utilisation de l’huile lourde de Tsimiroro n’est pas encore dans son programme. Le ministre auprès de la présidence chargé des Mines et pétrole, Ying Vah Zafilahy, avait rappelé vendredi, en marge de la clôture du séminaire sur le contrat pétrolier, qu’un « essai d’utilisation du fuel lourd de Madagascar avait déjà été effectué en septembre 2016 », mais ledit carburant n’a finalement pas été utilisé. Il reste à savoir si Madagascar Oil répondra à l’appel d’offres que la Jirama devrait incessamment lancer, après l’annulation d’un premier appel.

Le recours au gaz naturel pour produire l’électricité, pour sa part, n’est pas encore au programme malgré la forte potentialité détectée à Sakaraha. Au ministère chargé des Mines et du pétrole, l’optimisme, quant à l’impact de l’utilisation éventuelle de ladite source d’énergie, est de mise. En 2016, de hauts responsables du ministère avaient déjà indiqué que « cette réserve peut résoudre le problème de délestage dans le Sud ». Ils avaient même souligné que « cette énergie pourra satisfaire tous les besoins du pays », d’autant que « l’électricité produite à partir du gaz est moins coûteuse ». Mais pour l’heure, la phase commerciale de l’exploitation, assurée par une société chinoise, est prévue en 2019.

Dans une récente note de réflexion, l’organisation Conseil, développement et éthique (CDE) et l’Orga­nisation de la société civile sur les industries extractives (OSCIE), rappellent

l’importance du recours au carbu­rant extrait à Mada­gascar.

Mirana Ihariliva