La liquidation de demandes de branchement d’électricité figure parmi les priorités de la Jirama. Elle s’inscrit d’ailleurs dans le plan de redressement technique de la compagnie. Actuellement, vingt cinq mille dossiers sont enregistrés au niveau de la compagnie. Le manque de compteur disponible fait trainer les demandes des futurs abonnés de la Jirama. Pour satisfaire ces demandes, la Jirama annonce la disponibilité de soixante dix mille compteurs pour le mois d’avril 2018.

D’après les explications d’un responsable de compagnie, les clients à Anta­na­narivo se trouvent en première ligne de cette demande, avec plus de 70% des dossiers enregistrés. La liquidation de ces demandes devrait commencer une fois ces compteurs arrivés. Mais l’infrastructure actuelle, surtout les transformateurs à Antananarivo, pose problème et semble ne plus supporter les demandes. À ce sujet, la société d’État prévoit de remédier à ce problème de saturation, avec le renouvellement de ces infrastructures. Elle annonce aussi l’investissement de 60 mil­lions de dollars dans le renforcement du réseau de distribution basse tension.

Le plan de redressement semble en marche pour la Jirama, minée jusqu’ici par la perte, des affaires de vols et fraudes, et toutes formes de corruption. En effet, certaines pratiques illégales ont été observées au sein de la société, des branchements illicites orchestrés par les employés de l’entité publi­que, des détournements des versements des abonnés et le manque de transparence.

Mais les dirigeants actuels de la société d’État s’engagent dans une bataille sans précédent avec la chasse aux branchements illicites et la lutte contre la corruption. Tous les responsables, dans tous les niveaux de la Jirama, par exemple, ont désormais l’obligation de créer au sein de leur cellule un dispositif anti-corruption. L’objectif de cette opération organisée par le fournisseur national d’énergie électrique, en collaboration avec le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), est d’amener ses cadres à jouer leur rôle dans la lutte contre la corruption.

La liquidation de ces demandes de branchement serait ainsi un test grandeur nature pour les employés de la Jirama. Pour obtenir un accès à l’électricité, certains abonnés de la société d’État sont confrontés à de mauvaises pratiques de certains employés de cette société d’État.

L.R.