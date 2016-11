Les mesures pour que les services des fournisseurs d’énergie s’améliorent, prennent forme. Les sanctions seront désormais plus strictes.

Les opérateurs défaillants devraient être pénalisés. Les usagers de l’électricité sont unanimes sur cette mesure. À en croire les explications recueillies auprès de l’Office de régulation de l’électricité (ORE), la nouvelle version de la loi-cadre du secteur électricité devrait inclure des mesures de répression contre les opérateurs ayant fourni de mauvaises qualités de service.

« Des sanctions solides envers les contrevenants du secteur seront prévues dans la loi pour améliorer la qualité de service et mieux respecter les usagers », a déclaré hier Aimée An­drianasolo, président exécutif de l’ORE.

Cet organe de régulation vient de mener une enquête nationale dans le cadre du programme de révision du cadre juridique de ce secteur à Madagascar. Les résultats ont fait ressortir les lacunes du secteur, les besoins et les doléances des usagers, ainsi que les contraintes des opérateurs. « La loi qui régit le secteur date de 1998. Plusieurs choses ont évolué entre temps. Nous devrions intégrer les autres sources d’énergies renouvelables comme l’éolienne, l’éner­gie solaire ou encore la biomasse. L’objectif est de rendre le secteur plus attractif et plus sécurisant pour les investisseurs », continue-t-elle d’expliquer.

Enorme potentiel

Madagascar dispose d’un potentiel énorme en ressources d’énergies renouvelables notamment l’hydraulique. Plusieurs sites prometteurs, de différentes tailles, et localisés dans différents endroits du pays ont été identifiés. Et les autres sources d’énergies renouvelables comme l’éolienne, le solaire ou la biomasse pourraient aussi pallier au problème d’alimentation en électricité.

En ce qui concerne l’élaboration de cette loi, un consultant international prendra en main ce dossier à partir de la semaine prochaine. Il sera en charge de la rédaction proprement dite de ce projet de loi. « Le texte devrait être soumis au Parlement à la prochaine session ordinaire du premier semestre », soutient cette ingénieure.

Ces derniers temps, l’approvisionnement en électricité laisse à désirer. Les coupures l’électricité deviennent le lot quotidien des usagers. La présence des sanctions dans le texte pourrait-elle améliorer la situation ?

Lova Rafidiarisoa