Les quatre « ingénieures solaires », du programme Barefoot College, sont de retour au pays. Elles s’apprêtent à changer le quotidien de leurs voisins.

À Andranomilolo, dans la région de la Sava, 200 ménages at­tendent avec impatience le retour de quatre grand-mères. Mais avant de rentrer, après six mois de formation à Tilonia, en Inde, Kalozandry, Louise, Made­leine et Soavinera, ont encore fait un détour par Ivandry. Faisant partie de la deuxième promotion des « ingénieures solaires » formées dans le cadre du projet Barefoot college, elles ont été officiellement présentées à la presse, hier. L’occasion pour ces femmes, quasiment analphabètes de faire connaître les compétences qu’elles ont acquises loin des leurs, durant ces six longs mois de séparation. En Inde, même si elles ne parlent pas un mot d’anglais, les quatre femmes ont appris à identifier des composants électroniques par leur forme et leur couleur. Elles ont également acquis les compétences nécessaires pour le montage, l’installation, l’utilisation, la réparation et la maintenance de systèmes solaires. De retour chez elles, elles vont pouvoir équiper les 200 foyers qui se sont inscrits, pour bénéficier de l’électricité solaire. Organisation villageoise Faute d’électricité, les habitants d’Andranomilolo ont recours au pétrole et aux piles pour s’éclairer et pour avoir accès aux informations. Ces sources d’énergie pèsent pourtant lourd sur leur budget familial. « Le litre du pétrole coûte 4 000 ariary chez nous alors que nous avons besoin d’au moins un litre par semaine. Cela coûte trop cher pour nous », témoigne Soavinera. « Nos enfants ont du mal à réviser, et nous vivons dans l’insécurité parce qu’il fait noir, chez nous », ajoute Kalo­zandry. Toutes ces raisons ont poussé ces femmes à se porter volontaires pour devenir « ingénieures solaires », mais qui ont aussi amené les leurs à les autoriser à les quitter aussi longtemps pour se former. « Ils sont impatients de nous voir revenir », confie Kalozandry. Une fois chez elles, les quatre femmes monteront une « Maison solaire » où elles s’attèleront au montage des équipements « qui ne vont pas tarder », comme l’a indiqué, hier Voahirana Ran­driam­bola, senior officer chargé des industries extractives et de l’énergie auprès du WWF. Les matériels seront ensuite distribués aux « cotisants » qui pourront encore compter sur elles pour les entretiens et les éventuelles réparations. Un comité solaire est également mis en place au niveau du village. Celui-ci va prendre toutes les décisions destinées à assurer la gestion du service et la pérennisation du projet. Ce sont les membres de ce comité qui détermineront le montant de ce que chaque ménage bénéficiaire du service doit payer mensuellement, afin d’assurer la rémunération des ingénieurs et le renouvellement des composants, en fin de vie. Mais à entendre les responsables de WWF, cette somme devrait être de 3 000 à 10 000 ariary par mois.

Mise à l’échelle

Un centre de formation Barefoot College à Madagascar. Le projet ne saurait tarder, a annoncé, hier, le représentant du ministère chargé de l’Énergie, lors de la présentation des quatre nouvelles « ingénieures solaires ». Le centre sera installé dans le Tsiafajavona et son ambition est de permettre « la constitution d’un réseau de 744 femmes et l’équipement solaire de 630 000 ménages, d’ici 2030 ». La mise en place de ce centre entre dans le cadre d’un « programme national de mise à l’échelle de l’approche Barefoot College à Madagascar, pour l’accès à l’éclairage moderne et à l’électricité des ménages ruraux isolés et en complémentarité avec ses autres approches d’électrification rurale ». Outre les réflexions sur les modalités de gestion à adopter pour la pérennité du centre, « des discussions de coopération bilatérale ont actuellement lieu entre le Gouvernement indien et le gouvernement malgache pour son établissement », souligne un communiqué du WWF. Ce dernier, avec le Barefoot College, apportera son assistance technique au projet.

Riantsoa Rakotondravony (stagiaire)