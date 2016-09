Les différents ateliers organisés par la CENI, jusqu’ici, recommandent la révision du cadre légal des élections.

Crédible et acceptée par tous. Deux points que la Commis­sion électorale nationale indépendante (CENI), souhaite rendre effectifs pour les élections à venir. Deux objectifs qui, selon les différentes recommandations des ateliers organisés par l’entité d’Alarobia, passent par la révision du cadre juridique des scrutins. Pour ce faire, un atelier de concertation et de réflexion avec les Organisations de la société civile (OSC), se tiendra à partir de mercredi.

Dès le lendemain des sénatoriales fortement critiquées par les organisations de la société civile (OSC) et l’opinion politique, la CENI s’est visiblement donnée pour mission d’organiser des élections acceptées de tous. Aussi, multiples ateliers d’échanges avec les acteurs civils et politiques, ou encore la presse se sont tenus depuis. La contribution des partenaires internationaux est également sollicitée, surtout que l’objectif de ces derniers est d’annihiler les crises post-électorales.

« Pour une gouvernance électorale crédible et démocratique », annonce la CENI dans son plan de travail pluriannuel, publié le 30 juin. Dans la ligne des différentes recommandations qui lui sont adressées, elle affirme que « l’harmonisation du cadre juridique des élections est incontournable ».

Indépendance

Outre la transparence et la crédibilité des votes, l’indépendance de la CENI vis-à-vis de l’Exécutif, en particulier, est aussi en jeu dans la révision du cadre juridique du processus électoral. Une absence d’indépendance soulevée par maître Hery Rakotomanana, président de la Commission d’Alarobia, en marge d’une cérémonie de signature d’un accord avec le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), lundi dernier.

Questionné sur le calendrier des élections locales encore en attente, à savoir les régionales et les provinciales, ou encore la prochaine présidentielle, le numéro un de l’entité électorale a déclaré : « Si l’on s’en tient aux textes en vigueur, la CENI ne dispose pas de l’indépendance pour définir le calendrier des élections. Elle est toujours tenue d’attendre la convocation des électeurs par le pouvoir Exécutif [qui par la même occasion fixe la date du vote] ».

Le fait que les bureaux de vote étaient centralisés dans les chefs-lieux de districts avaient été l’un des points focaux de la polémique autour des sénatoriales. Pour se défendre, une source auprès de la CENI avait indiqué que cette mesure était imposée par les textes. Le financement du processus électoral reste, par ailleurs, à la discrétion de l’État central.

Lors d’un entretien, il y a quelques semaines, maître Rakotomanana avait déclaré que le cadre juridique amélioré des élections « devrait être soumis au vote du Parlement lors de la première session ordinaire de l’année 2017 ». Il faudra, cependant, que les avant-projets de textes soient adoptés par l’Exécutif pour en faire des projets de loi à soumettre au Parlement. Les institutions parlementaires auront le dernier mot.

Garry Fabrice Ranaivoson