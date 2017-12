La version finale de la disposition concernant les modalités de la démission du Président candidat ne serait pas encore actée. Un vide constitutionnel ferait débat au sein du gouvernement.

Mésen­tente. Les projets de lois organiques relatives aux élections, celui concernant la présidentielle, sont jusqu’alors, adoptés sous réserve de correction. Avant leur présentation devant le Parlement, des points des textes pourraient encore faire l’objet de modification autant sur la forme que le fond. Les modalités concernant la démission préalable du Président candidat pourrait en faire partie.

Hery Rajaonarimampia­nina, président de la Répu­blique, et ses collaborateurs affirment que la question d’une démission préalable est indiscutable, en cas de candidature. Le sujet n’aurait même pas encore été abordé franchement durant les débats en conseil des ministres qui seraient centrés sur les impératifs imposés par l’article 47 de la Constitution à la loi organique relative au régime général des élections et des référendums.

Les modalités d’application de ce prescrit constitutionnel ne serait, toutefois, pas encore acté.

Les débats qui sont, jusqu’ici, restés au niveau du gouvernement n’auraient pas tranché sur la version finale de la disposition y afférente. En son alinéa 2, l’article 46 de la Constitution prescrit que le Président de la République en exercice qui se porte candidat à l’élection présidentielle démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel. Dans ce cas, le président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Président.

Le constat serait que la Loi fondamentale aurait dû prévoir des lignes sur l’articulation de l’article 46 avec l’article 48 et concernant, également, la portée de l’intérim.

Une autre version

« La passation officielle du pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu », dispose l’article 48. Un rôle qui devrait revenir au président de la République dépositaire des attributions présidentielles, qui ferait la passation de pouvoir et non pas le président du Sénat qui assure juste l’intérim pour les affaires courantes, selon certains.

Le désaccord porterait sur le fait si une loi organique peut ou non combler un vide constitutionnel. Le second point de débat serait d’ordre terminologique. « La Constitution parle de démission de son poste et non pas de ses attributions », argue un ministre lors d’une discussion en marge d’un événement, la semaine dernière.

Les juristes s’accordent sur l’esprit de l’alinéa 2 de l’article 46 qui serait que d’éviter que le Président candidat n’utilise à son profit les prérogatives de puissance publique. Qu’il y ait une certaine égalité entre les candidats à la magistrature suprême, alignés sur la ligne de départ.

« Comme la Constitution parle de démission du poste et non pas des attributions, une fois qu’il n’a plus la qualité de candidat, le Président devrait pouvoir reprendre ses attributions », argue le ministre approché. Un avis qui ne ferait pas l’unanimité au sein de l’équipe gouvernementale.

Ce point de vue qui laisse entendre une démission temporaire, pourrait, par ailleurs, difficilement passer surtout au sein de l’opinion publique. Déjà sur les réseaux sociaux les juristes sont déchaînés contre cette hypothèse.

Un avant-projet de loi organique sur la présidentielle qui circule il est prévu à l’article 2 qu’à partir du lendemain du premier tour de scrutin s’il n’est pas candidat au second tour et, dans tous les cas, à partir du lendemain du second tour du scrutin, la démission devient caduque.

Elle ajoute que le président de la République en exercice reprend les attributions présidentielles qui lui sont conférées par la Constitution jusqu’à la date de la passation officielle du pouvoir avec son successeur conformément aux dispositions de l’article 48 alinéa 1 de la Constitution. La version du texte adoptée sous réserve par le conseil des ministres aurait apporté des changements de fond et de forme, à cette disposition. Les consultations préalables à l’envoi au Parlement, en passant par un avis de la Haute cour constitutionnelle (HCC), pourrait permettre de trouver une solution acceptée de tous à cet autre accroc constitutionnel.

Garry Fabrice Ranaivoson