Une lettre de félicitation quant à la décision de la Cour suprême kenyane sur la présidentielle a été publiée par la CNIDH, hier. La commission y affirme son soutien à des institutions fortes et indépendantes.

Clin d’œil. La Commis­sion nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH) a publié, hier, la traduction française d’une lettre qu’elle a envoyée à son homologue kenyane le 4 septembre. Une missive dans laquelle l’entité malgache chargée de la défense des droits de l’Homme « adresse ses compliments et ses chaleureuses félicitations, à l’occasion de la décision de la Cour suprême d’ordonner une nouvelle élection présidentielle ».

Pour la Commission des droits de l’Homme, par cette décision, l’instance judiciaire kenyane « a démontré son indépendance, donc qu’elle est une institution forte ». Une affirmation en référence aux propos de Barack Obama, ancien président américain qui disait que l’Afrique a besoin, non pas d’hommes politiques forts, mais d’institutions fortes. Dans ses compliments, la CNIDH avance par ailleurs que la décision de la Cour « renforce la crédibilité de l’ensemble du système électoral, et ainsi, contribue considérablement à la consolidation de la paix dans le pays ».

La Cour suprême du Kenya a déclaré, le 1er septembre, « invalides et nuls » les résultats de l’élection présidentielle du 8 août. Suite à une saisine du camp de l’opposition dont le porte-étendard est sorti perdant du vote, les juges ont déclaré que « les élections n’ont pas été conduites en accord avec la Constitution (…), que des illégalités et irrégularités ont affecté l’intégrité de l’élection ». Des irrégularités constatées dans la transmission des résultats ont motivé la décision d’annulation des résultats.

« Des élections libres, honnêtes, font partie intégrante des droits humains fondamentaux », plaide la CNIDH dans sa lettre du 4 septembre.

Primordial

La Commission rappelle ainsi l’article 21 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, qui dispose que « la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel et au vote secret, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote ».

À cette première historique pour le continent africain, la décision de la Cour suprême kényane a été applaudie par une grande partie de l’opinion malgache. Beaucoup ont affirmé le souhait que lorsque ce sera nécessaire, les instances malgaches fassent preuve de la même audace. Étant donné le contexte qui prévaut actuellement à Mada­gascar, le choix de la CNIDH de publier une lettre datant d’il y a deux semaines intrigue. Le timing pourrait ne pas être anodin.

Des indiscrétions confirment qu’il s’agit d’un clin d’œil de la Commission aux organes et institutions malga­ches, vu la conjoncture. L’éventualité d’une révision des articles inhérents aux élections, dans la Constitution, déchaîne actuellement les passions. Selon ces indiscrétions, la Commission des droits de l’Homme voudrait rappeler « la nécessité d’avoir des institutions fortes, qui osent affirmer leur indépendance pour défendre l’intérêt de la Nation ». Il s’agirait également de souligner le respect par les acteurs politiques des décisions de ces entités indépendantes.

L’organisation des élections revient à la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Concernant la révision de la Constitution, son article dispose « aucune révision ne peut être initiée, sauf en cas de nécessité jugée impérieuse ». La Loi fondamentale n’apportant pas plus de précision sur ce principe, des juristes estiment que ça devrait être à la Haute cour constitutionnelle (HCC), de définir du caractère impérieux des motifs avancés pour une éventuelle retouche du texte.

Garry Fabrice Ranaivoson