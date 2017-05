Le comité de soutien d’Emmanuel Macron, à Madagascar, se mobilise pour appeler les compatriotes à aller aux urnes. L’abstention favoriserait Marine Le Pen.

Mobilisation générale. Plus que trois jours et les Français connaîtront qui de Marine le Pen, candidate du Front national, et d’Emmanuel Macron, porte étendard d’En Marche, sera leur nouveau Président. Les analystes estiment qu’une abstention massive est une éventualité à prendre en compte.

Dans cette dernière ligne droite, chaque camp jette toutes ses forces dans la bataille électorale afin de convaincre, surtout, les indécis. « Dans la configuration actuelle, une forte abstention pourrait favoriser la candidate Marine le Pen », s’accordent à dire analystes et éditorialistes français. À Madagascar, comme durant la propagande de premier tour, ce sont les partisans du candidat d’En marche qui s’affichent comme les plus actifs sur le terrain.

Pour booster leurs efforts durant ces derniers jours de campagne, le comité de soutien d’Emmanuel Macron a, une nouvelle fois, convié la presse, hier. Au-delà de l’objectif de convaincre leurs compatriotes à voter pour leur favori, les soutiens d’En Marche ont surtout appelé les Français de Madagascar, à se rendre massivement aux urnes. Durant le premier tour, le taux de participation dans la Grande île était d’environ 43%, des

12 294 électeurs inscrits.

Mobilisation

Bien que Jean-Hervé Fraslin, délégué du candidat Macron, affirme que ce chiffre est respectable car, étroitement similaire à celui de l’élection, en 2012, ce taux est largement en-dessous de celui enregistré en Métropole. Il a été dit, hier, que les binationaux sont ceux qui s’abstiennent le plus. Les Français de Madagascar, n’y dérogent pas.

« Nous voulons mobiliser les binationaux qui ne votent pas. Nous voulons les convaincre d’aller aux urnes d’abord et ensuite de bien réfléchir sur le choix qu’ils feront et de voter pour notre candidat (…) Si l’on n’exerce pas notre devoir de citoyen, il y aura forcément des conséquences immédiates pour tout le monde », lancent les partisans d’En Marche.

Pour finir de convaincre les indécis, le comité de soutien d’Emmanuel Macron, à Madagascar, a mis en exergue « les dangers », d’une élection de la candidate Marine le Pen. « Le programme de la candidate Le Pen est dangereux pour les binationaux, notamment. Aussi, nous voulons les alerter là-dessus », martèle-t-il. Le communiqué de presse partagé aux journalistes, hier, charge le programme politique du porte-fanion du Front national.

« Les valeurs républicaines en danger, la France du repli, des relations franco-

malgaches sous tension », sont soulevés. Jean-Hervé Franslin et consorts affirment donc, que voter pour Emmanuel Macron c’est « voter pour une France Républicaine ». Le communiqué de presse affirme : « L’adhésion au programme Macron, c’était pour le premier tour. Le choix du 7 mai est un choix de société qui nous engage tous. Avec Macron, vos droits seront respectés, y compris celui de contester après son élection (…) ».

Garry Fabrice Ranaivoson