Au-delà du 31 janvier, ceux qui ne sont pas inscrits dans la liste électorale ne pourront pas voter en décembre. Aucun recours n’est possible.

Aucun recours. Ces deux derniers jours du mois de janvier sont décisifs. La révision annuelle de la liste électorale (RALE) 2017-2018 sera close mercredi. Les électeurs qui n’y sont pas inscrits ne pourront pas voter en décembre. Selon le code électoral en vigueur, la révision de la liste électorale se tiendra chaque année du 1er décembre au 31 janvier et l’arrêtage définitif est le 15 avril. Ainsi, plus aucun recours n’est possible une fois cette date dépassée. « Il n’est plus envisageable de délivrer des ordonnances le jour de l’élection comme auparavant. Seuls ceux qui sont inscrits sur la liste électorale à la date du 31 janvier pourront voter et se porter candidat », explique Thierry Rakotonarivo, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Le code électoral actuel, qui a été appliqué lors de la présidentielle et des législatives de fin 2013, a provoqué la grogne des électeurs car des milliers de votants n’ont pas pu jouir de leur droit. Les paroles de Fatma Samoura, alors représentante résident du Programme des Nations Unies à Mada­gascar n’ont rien arrangé car elle a déclaré à l’époque que « La liste électorale est ouverte depuis plusieurs mois alors tant pis pour ceux qui n’y sont pas inscrits ». Cette situation risque de se reproduire tant que les électeurs traînent des pieds pour s’inscrire sur la liste électorale, comme c’est le cas actuellement.

Boycott

Auparavant, l’effectif de l’électorat n’était connu qu’à la proclamation des résultats définitifs des élections. Avant la loi organique 2012-005 relative au code électoral, « une révision spéciale de la liste électorale est effectuée quarante-huit heures après la sortie du décret portant convocation des électeurs. La liste électorale n’est close que cinq jours avant la date du scrutin. Par ailleurs, il a été possible de se procurer des ordonnances auprès du tribunal le plus proche le jour du scrutin », poursuit le vice-président de la CENI.

Bien que la CENI ait mobilisé la société civile et les partis politiques pour sensibiliser les citoyens à s’inscrire, les résultats obtenus sont en-deçà des dix millions de votants escomptés. À part les difficultés socio-économiques amplifiées par l’insécurité dans les zones reculées, les descentes in situ de la CENI ont révélé que les chefs fokontany boycottent cette opération pour cause d’indemnités non payées. Dans ces constats, la CENI déplore que « l’opération de jugement supplétif et carte d’identité nationale initiée par le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation ait eu peu d’impacts sur les inscriptions. Actuel­lement, ils n’ont inscrit que soixante mille sur un objectif de cinq cent mille », poursuit Thierry Rakotonarivo.

Andry Rialintsalama