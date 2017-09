De nouvelles réorganisations sont en vue pour tenir les élections des membres de la CCIA. Tout est à refaire.

Tiendront, tiendront pas. Les élections des soixante membres titulaires de la Chambre de

commerce et d’industrie d’Antananarivo (CCIA) devraient se tenir sous trente à soixante jours après l’annulation de celles prévues se tenir le 27 septembre. Le ministre de tutelle a annulé la tenue des élections en raison de vices de forme et de non respect des textes en vigueur, outre les réclamations émises par le secteur privé.

« Je tiens à préciser que c’est le FivMpaMa et le GEM qui ont demandé d’annuler ces élections », explique Nourdine Chabani, ministre du Commerce et de la consommation. « Et après vérification, nous avons constaté la disparition de trois cents dossiers, le nombre exorbitant de candidats et autres anomalies dans le processus. Aussi, les élections ont-elles été

annulées et de nouvelles dispositions seront prises », précise-t-il.

Un communiqué du ministère apporte plus de détails en indiquant que le ministère du Commerce et de la consommation finalisera les détails des prochaines étapes en interne.

Une équipe spéciale élaborera un plan de travail, assorti d’un calendrier pour la mise en place d’un nouveau comité ad hoc, chargé de l’organisation des prochaines élections. Il est prévu la gestion informatisée des dossiers, le ministère de tutelle renforcera le suivi tout au long du processus, lit-on.

Enjeux

Le traitement des fiches électorales, le processus de validation des dossiers, la saisie et l’enregistrement des dossiers, la validation et le contrôle physique ont rendu le respect du chronogramme difficile, indique-t-on dans le comité ad hoc.

Nourdine Chabani confirme ces difficultés et ne s’est pas avancé sur une tentative de manipulations politiques derrière ces élections. Il insiste sur le fait que le comité en charge de l’organisation est représenté par les secteurs public et privé, et que c’est le secteur privé qui a dénoncé le non respect dans l’organisation. D’autres observateurs, en revanche, y voient des manœuvres politiques cachées.

« L’enjeu est trop grand, des représentants de collèges veulent avancer leurs candidats en vue d’intérêts particuliers futurs et vu que la CCIA assure une mission de représentation des intérêts des entreprises dans le secteur du commerce, de l’industrie et des services auprès des pouvoirs publics et contribue au développement économique », avance un interlocuteur. Les soixante sièges représenteront quinze sièges du collège Industrie, vingt du Commerce et vingt sièges du collège Service.

Mirana Ihariliva