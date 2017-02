Perplexe. Omer Beriziky, ancien Premier ministre de la Transition, a fait part de ses réserves vis-à-vis de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Il a, justement, remis en cause « l’indépendance » de cette entité électorale, parlant d’une « ingérence du pouvoir central », dans ses travaux. L’ex-locataire de Mahazoarivo suggère, ainsi, une recomposition de l’organe chargé de l’organisation des élections.

« Cela fait longtemps que j’ai dénoncé le fait que plusieurs membres de la CENI soient désignés par l’État. Pourquoi ne laissons-nous pas des personnes impartiales ou même la société civile, proposer des personnalités dignes d’être membres de cet organe, afin de mettre une croix sur les diverses méfiances générées par la mainmise du pouvoir central sur ce point », a déclaré l’ancien chef du gouvernement, en marge de l’atelier de concertation des partis politiques organisé par le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), au Carlton, Anosy, hier.

Et lui d’ajouter que « si je lance un appel pour la non ingérence de l’État sur cette structure, ce n’est pas à visées personnelles mais c’est pour la nation. Tant que la situation reste immuable, nous ne pourrons pas organiser une élection transparente et consensuelle ». Outre dissiper les doutes sur l’indépendance et la crédibilité de l’organisation des élections, Omer Beriziky affirme que sa proposition a, également, comme objectif d’éviter « une nouvelle crise postélectorale », étant donné que, selon ses dires, les crises cycliques dans le pays ont, systématiquement, eu comme source de mauvais processus électoraux.

Aina Ramaroson et Garry Fabrice Ranaivoson