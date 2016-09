Selon le président de la CENI, des élections anticipées seront mal organisées. Il s’aligne, visiblement, sur la position d’entités comme l’UA et le PNUD.

Avis. Pour la première fois, depuis le début des revendications de la tenue d’élections anticipées, par une frange radicale de l’opposition, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), donne son opinion sur le sujet. Dans l’édition de midi, du journal de la radio Don Bosco, hier, maître Hery Rakotomanana, président de la CENI a mis en doute la crédibilité d’éventuels scrutins avant l’heure.

« Une élection anticipée sera mal organisée et ne répondra pas aux attentes des acteurs. Je parle ici, en tant que technicien. Seulement, la tenue d’une élection relève d’une décision étatique et politique. Si les acteurs étatiques et politiques s’accordent sur la tenue d’élections avant l’heure, je n’ai rien à redire. Mais cela n’empêche pas, pour autant, que ces scrutins risquent fort de ne pas être correctement préparés », a déclaré le numéro un de l’organe électoral.

Pas en compte

Dans cette brève interview sur les ondes de la radio catholique, maître Rakoto­manana, explique que la CENI, dans ses préparatifs et efforts d’amélioration du cadre juridique des élections, calque sur le délai constitutionnel. Pour ce qu’il est de la présidentielle et des législatives donc, la Commission électorale se fixe comme éché­ance, l’année 2018. « Lorsque les élections ne se déroulent pas comme il se doit c’est, systématiquement, la CENI qui se fait lyncher par l’opinion », a ajouté le président de l’entité d’Alarobia.

Ceux qui se regroupent au sein du groupement d’opposition « Malagasy mivondrona ho an’ny fanorenana ifotony » (MMF), revendiquent, pourtant, la démission du président de la République, et la tenue d’une présidentielle anticipée, surtout. À entendre les discours des chefs de file de ce courant d’opposition, il est peu probable que ce soit la CENI, dans sa forme et sa composition actuelle qu’ils souhaitent conduire l’organisation des élections avant l’heure qu’ils réclament.

« Avant, il faudra procéder à une refonte de la CENI », a été affirmé par les leaders du mouvement « Mitsangana ry Malagasy » (M-MRM), membre du groupement

des opposants MMF, lors d’un meeting à son fief, à Andrefan’Ambohijanahary, en août. L’État, jusqu’à présent, ne tient pas compte des revendications d’un départ avant terme du président Hery Rajaonarimampianina. Ce qui implique que le souci de maître Hery Rakoto­manana, pourrait n’être que passager, sauf changement.

Les propos du président de la CENI sur Don Bosco, tendent, toutefois, à confirmer les virulentes critiques d’une grande partie de l’opinion quant à la crédibilité des scrutins de fin de Transi­tion mais, aussi, des dernières élections communales et sénatoriales. Les failles dans le recensement électoral et la confection de la liste des votants, les coquilles, les incohérences et silences du cadre juridique des votes sont des exemples, des sujets d’invectives récurrents.

Des failles que concède l’entité d’Alarobia et qu’elle compte combler par l’élaboration, notamment, d’avant-projets de loi devant remplacer et améliorer ceux en vigueur. Dans son intervention d’hier, la présidence de la CENI s’aligne sur la position d’organisation internationale comme l’Union africaine et le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), qui figurent parmi les principaux partenaires internationaux de la Commission électorale dans ses préparatifs pré-électoraux.

« Comment et avec quel moyen vont-ils organiser des élections anticipées », avait lancé Hawa Ahmed Yous­souf, représentante spéciale de la présidente de la Com­mision de l’UA, en marge de l’ouverture d’un atelier à l’hôtel Ibis, Ankorondrano, il y a quelques jours. Certes, mais à entendre maître Rakotomanana, hier, le chronogramme des améliorations escomptées par la CENI, ne tient pas en compte les élections régionales et les provinciales qui devraient, se tenir, en principe, en 2017.

Garry Fabrice Ranaivoson