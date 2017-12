Le Premier ministre confirme la tenue de l’élection présidentielle en 2018. Il affirme être ouvert à toutes éventualités sur la révision ou non de la Constitution.

Certitude. Les électeurs se rendront aux urnes en 2018. Les candidats potentiels à la course à la magistrature suprême peuvent se préparer idéologiquement et financièrement. Le Premier ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly a confirmé la tenue de la présidentielle selon les échéances prévues par la Constitution. Lors de sa rencontre avec la presse hier au Development Learning Center Anosy, le chef du Gouvernement a toutefois été moins précis sur la révision de la Loi fondamentale.

La tenue d’un référendum a alimenté les débats pendant le dernier trimestre de 2017. Tous les acteurs de l’échiquier politique ont été unanimes sur l’existence d’incohérences dans la Constitution. Les chefs de l’exécutif orientent toutefois les débats sur l’article 47.

Les doutes sur la faisabilité d’une élection présidentielle à deux tours en moins de deux mois sont partagés mais la façon d’y remédier divise les acteurs. « Le débat est ouvert. Une partie de l’opinion est enclin pour un référendum, d’autres évoquent des accords politiques, certains optent pour le statu quo », explique le Premier ministre.

À la veille de la clôture de la deuxième session ordinaire du Parlement, certains députés proches du régime ont évoqué la nécessité d’organiser un référendum.

Accord éventuel

Les dispositions constitutionnelles dans l’article 162 autorisent les Assemblées parlementaires à prendre « l’initiative de la révision, en cas de nécessité jugée impérieuse, (…) par un vote séparé à la majorité des deux tiers des membres. Le projet ou proposition de révision doit être approuvé(e) par les trois quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le projet ou la proposition de révision ainsi approuvé(e) est soumis à référendum ».

La Loi des finances initiale 2018 prévoit une enveloppe de 40 milliards d’ariary pour les opérations. Cette somme couvre, selon des techniciens aux dépenses liées à l’organisation d’une seule élection. À moins d’une révision dans la Loi des finances rectificative, ce budget ne supportera pas l’organisation d’un référendum et la présidentielle. Par ailleurs, le facteur temps peut également peser lourd. Ainsi, l’éventualité d’un accord politique est également avancée d’autant que les discussions avec les groupes parlementaires et la société civile sont en cours.

Les partisans du statu quo ont proposé d’écourter le délai de traitement et de proclamation des résultats du premier tour ainsi que la campagne électorale du second tour. Un scenario qui respecte la Constitution mais avec un haut risque d’incohérence et de chaos à cause de l’enclavement de certains bureaux de vote.

Bien que les possibilités soient nombreuses, le Premier ministre ne s’est pas prononcé sur la tenue ou non d’un référendum. « À l’issue des débats, il appartient aux parlementaires, représentants du peuple de trancher sur la pertinence de l’organisation d’une consultation populaire », conclut Solonan­drasana Olivier Mahafaly. La prochaine session extraordinaire du Parlement permettra aux députés et sénateurs de trancher sur la question à condition que l’initiative obtienne le soutien du trois quarts de ces élus.

Andry Rialintsalama