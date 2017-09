Les électeurs pourraient avoir l’embarras du choix lors de l’élection présidentielle. Les prétendants à la magistrature suprême s’annoncent aussi nombreux que divers.

Ruée. À l’instar de la présidentielle de 2013, celle de 2018 pourrait voir une profusion de candidats s’aligner à la ligne de départ. À un peu plus d’un an avant la période prévue pour le scrutin, certains prétendants à la magistrature suprême, annoncés ou pressentis, pourraient par ailleurs donner un certain folkore à la joute électorale.

Si Hery Rajaonarimam­pianina, actuel président de la République veut faire durer le suspens sur sa candidature ou non pour briguer un second mandat, l’ancien chef d’État, qu’est Marc Ravalo­manana a déjà affirmé ses prétentions depuis 2014. Dès son retour d’exil, le fondateur de l’empire Tiko a endossé la casaque du candidat pour réemménager au palais d’État d’Iavoloha. Bien que silencieux depuis plusieurs mois, Andry Rajoelina, ancien président de la Transition, a, lui aussi, déjà donné rendez-vous à ses ouailles pour l’élec­tion de 2018.

Outre ces anciens chefs d’État, Eliana Bezaza, secrétaire nationale du Parti social démocrate (PSD) fait également partie des personnalités à avoir affirmé publiquement sa candidature à la magistrature suprême. Une déclaration publique que le pasteur Mailhol, chef de file de l’église de l’apocalypse, a également déjà faite. Si l’on en croit certaines informations qui circulent, il ne devrait pas être le seul maître à penser d’une congrégation religieuse en lice pour 2018. Le Kohen Rivolala, à la tête d’un courant judaïque, s’alignerait aussi à la ligne de départ de la présidentielle.

Comeback

Outre les leaders spirituels, des artistes auraient également des prétentions présidentielles. Eliane Virginie Bezara, plus connue sous son nom de scène Ninie Donia, aurait l’intention d’être candidate, tout comme, Fiyah Fialofa. Cette dernière s’est fait un nom dans le monde de la musique grâce à un titre zook. Si certaines candidatures pourraient paraître fantasques, pour d’autres, la présidentielle de 2018 semble être l’occasion choisie pour faire un comeback tonitruant dans l’arène politique.

La candidature pressentie de Tantely Andrianarivo, ancien Premier ministre de Didier Ratsiraka, ancien président, aurait fait grand bruit dans les chaumières politiques. En réaction, vraisemblablement, des personnalités traditionnelles d’Ambositra, ont appelé son frère, le député Ihary Andrianarivo, à se présenter à la magistrature suprême. Le nom d’Orlando Raobimanana, ancien directeur général du trésor public, circule également depuis plusieurs mois, parmi les candidats pressentis à être le nouveau locataire d’Iavoloha, à l’issue du scrutin de 2018.

Jean Omer Beriziky, ancien Premier ministre de la Transition, lui aussi, aurait des idées de candidature à la présidentielle. Les bruits de couloir indiquent, par ailleurs, que l’ancien président Ratsiraka serait à la recherche d’un poulain pour porter les couleurs du parti de l’Avant-garde pour la rénovation de Madagascar (Arema). Un ancien lieutenant de Didier Ratsiraka, à savoir José Andrianoelison, le plus jeune de ses minis­tres à l’époque, aurait également une visée présidentielle.

De retour à Madagascar il y a quelques mois, l’ancien benjamin du gouvernement de la deuxième République s’affiche souvent dans la presse, pour y faire part de son point de vue sur la situation de la nation. Par le biais d’un communiqué de presse, lundi, le Cercle de réflexion pour l’avenir de Madagascar (CRAM) a annoncé la création d’une entité nommée Front patriotique pour la reconstruction de Madagascar (FPRM).

Ce Front aurait, selon la missive, l’intention de présenter un candidat à la présidentielle. « Une personne nouvelle », affirme le communiqué. À l’issue d’une concertation nationale qu’elle a organisée samedi à Antani­narenina, une organisation politique du nom de Olona hasin’ny tany a plaidé pour que désormais, le pouvoir ne soit plus placé entre les mains d’amateurs politiques, mais dans celles de personnes s’étant préparées à diriger le pays.

Garry Fabrice Ranaivoson