Le PNUD relance une médiation entre les partis politiques malgaches. Un schéma de sortie de crise est attendu.

Un nouveau schéma de sortie de crise est en préparation à travers le lancement de

« L’atelier interactif des partis politiques de Madagascar sur leur leadership et la contribution de la consolidation de la paix et de la démocratie », initié par les hauts responsables du Programme des nations-unis pour le développement (PNUD). Cette entité onusienne veut instaurer une conjoncture politique apaisée et saine avant la tenue du scrutin présidentiel,

prévu en 2018.

Dans cette optique, la représentante résidente du PNUD, Violet Kakyomya, joue sa carte de médiateur pour convaincre l’ensemble des entités politiques de « trouver une entente favorable » pour éviter « une crise postélectorale ». « L’histoire du pays nous révèle que les acteurs politiques malgaches sont en mesure de trouver une issue pacifique aux crises institutionnelles. L’existence des interactions franches et objectives entre les partis et les tendances politiques favorisent les échanges sur des questions d’intérêt national », a-t-elle souligné lors de sa brève allocution pendant l’ouverture de cet atelier.

Coexistence pacifique

À l’issue de cette grande mobilisation, une sorte de «coexistence pacifique» entre les acteurs politiques est attendue, révèle le communiqué du PNUD sorti, hier. Pour le PNUD, la sortie de crise de 2013 matérialisée par la mise en place d’institution démocratique qui marque le retour de Mada­gascar à l’ordre constitutionnel, ne «doit pas être prise pour acquise».

Dans ce même communiqué, cette entité estime que « des efforts supplémentaires doivent être fournis dans la consolidation de la paix et de la démocratie afin de maintenir un climat de confiance et de cohésion sociale propice au développement du pays ».

Présent pendant l’ouverture de cet atelier, l’ancien président Marc Ravalo­manana a réitéré son intention de convaincre les leaders des partis politiques à se réconcilier. « Tout le monde a besoin de paix pour arriver à cette fin. Cela dépend de nous, et surtout de la bonne volonté des tenants du pouvoir », a-t-il lancé.

Juliano Randrianja