La Commission électorale nationale indépendante a décidé de poursuivre les préparatifs des élections. Les conditions ne sont pourtant pas encore toutes réunies.

Enclenchée. Le compte à rebours a sonné pour la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). À maintes reprises, cette entité, en charge des élections, a réclamé une date précise pour le scrutin, « en vue d’assurer la réalisation technique des activités électorales ». Pour soutenir cette requête, maître Hery Rakotomanana a affirmé qu’il fallait à la Commission trois cent soixante trois jours avant le vote pour les préparatifs. Toutefois, le cadre juridique régissant ces élections est toujours en gestation. Prévu être adopté pendant la deuxième session du Parlement, un nouveau processus de consultation est mis en œuvre suite aux polémiques soulevées par des partis politiques et la société civile. Ainsi, le plan d’action de la Ceni risque d’être quelque peu chamboulé.

Malgré cette situation, le président de la Ceni, joint au téléphone, hier, tient à rassurer. « Nous nous sommes basés sur le prescrit constitutionnel, qui prévoit la date des élections entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018. Ainsi, nous avons déjà établi un chronogramme depuis le 1er décembre 2017, et nous poursuivons la mise en œuvre des activités prévues », soutient Hery Rakotomanana. Cette déclaration est confortée par les propos du Premier ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly, lors du petit déjeuner de presse en fin 2017. Le chef de gouvernement a soutenu qu’il n’a pas l’intention de reporter la date des élections. « Elles auront lieu en 2018 », a-t-il affirmé.

Urgence

Dans cette course contre la montre, Thierry Rakoto­narivo, vice président de la Ceni apporte des précisions sur les impératifs de la préparation des élections. Selon les normes internationales, les règles du jeu doivent être connues au moins six mois avant les élections. « Dans le contexte malgache, compte tenu de l’enclavement de certaines zones ainsi que l’accès limité aux informations, il nous faut huit mois. Toutes les conditions doivent être réunies avant fin mars, d’autant qu’un référendum est envisagé. Les accords politiques, l’adoption du cadre juridique par le Parlement, ainsi que les décrets d’applications y afférents », a-t-il soutenu.

Sauf changement dans les nouveaux textes, l’article 2 de la loi organique relative aux élections en vigueur stipule que « le décret de convocation des électeurs pris en Conseil de Gouvernement est publié au Journal Officiel de la République quatre vingt dix jours au moins avant la date du premier tour de scrutin, et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par voie radiodiffusée et télévisée ». Avec un décompte rapide, la convocation de l’élection présidentielle aura lieu au plus tard le 25 septembre 2018 s’il n’y a pas de référendum. Une course contre la montre attend donc la Ceni pour assurer l’impression de la liste électorale et des bulletins de vote, l’acheminement du matériel de vote ainsi que les différentes sensibilisations. En attendant le cadre juridique, la Ceni poursuit ses activités. La révision annuelle de la liste électorale (RALE) a commencé depuis le 1er décembre 2017. Il est attendu une liste provisoire à la fin de ce mois, et la liste définitive le 15 avril.

Andry Rialintsalama