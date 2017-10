La CENI a été absente durant la restitution des travaux du comité interministériel sur la réforme du cadre juridique des élections. Elle affirme s’en tenir aux recommandations de la commission consultative.

Figé. L’absence des membres de la Commis­sion électorale nationale indépendante (CENI), à la séance de restitution des travaux du comité interministériel chargé de la rédaction des avant-projets de textes relatifs à la réforme du cadre juridique des élections, au Carlton Anosy, jeudi, a intrigué.

Contacté hier, Thierry Rakotonarivo, vice-président de la CENI a expliqué: « Nous avions tous eu un carton d’invitation seulement, nous avons une assemblée générale chaque jeudi. Nous ne souhaitions pas, par ailleurs, interférer dans les travaux du comité interministériel ». Une source avisée a ajouté que l’Exécutif avait décidé de ne pas impliquer la CENI dans les activités du comité, elle a préféré s’y tenir.

Le vice-président de la CENI, a indiqué que l’organe électoral s’en tient ni plus, ni moins, à la proposition, issue de la collecte des avis des acteurs électoraux et des travaux de la commission consultative mise en place pour en faire la synthèse. L’élargissement des attributions de la Commission électorale, jusqu’à l’établissement du calendrier électoral et même la convocation des électeurs, une indépendance financière effective, ou encore, le renforcement de la neutralité de l’administration par voie légale, figure, entre autres, dans ces recommandations. Un document présenté le 11 juillet et remis au gouvernement le 29 juillet.

Dans une interview publiée dans l’Hebdo de l’Express de Madagascar, en septembre, maître Hery Rakotomanana, président de la CENI, avait déclaré que l’acquisition d’une indépendance financière et du pouvoir de déterminer le calendrier électoral étaient des points fortement souhaités.

Selon ses explications, l’orthodoxie des procédures au niveau du ministère des Finances, ralentit, parfois, nos activités (…) Cela est préférable, en effet car cette prérogative permettra à la CENI d’avoir une bonne visibilité dans la définition de son chronogramme d’activité.

Lobbying

Les propositions faites par le comité interministériel présentées, jeudi, tendent, pourtant, à atténuer les prétentions des recommandations de la commission consultative concernant l’indépendance financière de la CENI et la prérogative concernant le calendrier électoral.

Des indiscrétions avancent qu’à l’instar des acteurs politiques et des membres de la société civile présents à la séance de restitution, à Anosy, l’engouement de la CENI sur la révision du cadre juridique des élections, a été douché. Les écarts par rapport aux recommandations de la Commission consultative, mais aussi, la forme de la séance qui consistait en la présentation d’un tableau comparatif et non des avant-projets de texte en seraient les raisons.

« Nous ne pouvons pas outrepasser le mandat qui nous a été attribué. En principe, par ailleurs, c’est au gouvernement d’avoir la primeur des avant-projets de texte. Nous voulions, toutefois, connaître l’avis des acteurs avant de finaliser nos travaux », a expliqué un technicien membre du comité interministériel. Des indiscrétions répliquent que la CENI était étonnée que le comité procède encore à une consultation et initie des débats sur ses propositions, alors que de multiples consultations et de longs débats ont amené aux recommandations de la Commission consultative.

Questionné sur un éventuel désaccord avec l’Exécutif sur le visage que pourraient avoir les nouveaux textes électoraux, Thierry Rakoto­narivo réplique, pourtant, qu’il ne s’agit pas encore d’être d’accord ou non car, nous ne savons pas encore ce qu’il y a dans ces avant-projets de textes. L’administrateur civil indique que la CENI n’est pas au fait des détails des textes en cours de rédaction. « Ce que nous attendons de l’Exécutif est qu’il nous transmette des exemplaires des avant-projets de loi, une fois la rédaction terminée, ou des projets de loi, pour que nous puissions faire un lobbying auprès du Parlement, au cas où il y aurait des changements par rapport à nos recommandations », a-t-il soutenu.

Garry Fabrice Ranaivoson