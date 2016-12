Avec une courte avance sur son vis-à-vis, Fanirisoa Ernaivo se trouve, pour le moment, en tête de l’élection du président du SMM. Sauf changement, elle devrait être la première femme à ce poste.

Étriqué. Les membres du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) sont allés aux urnes hier, pour élire leur président. Un scrutin qui opposait Fanirisoa Ernaivo qui officie au tribunal de première instance d’Antana­narivo et Herilaza Imbiky, en poste à l’École nationale de la magistrature (ENMG).

Les résultats, qui restent encore provisoires bien que complets, donnent la victoire à la magistrate Ernaivo avec trois-cent-seize voix, contre trois-cent pour le juge Imbiky, avec un taux de participation d’environ 60%, selon Alphonse Andrianja­fimahery, président sortant du SMM. « Les résultats reçus sont complets, mais ne sont que provisoires. Nous devons toutefois attendre les plis électoraux en provenance des régions pour procéder aux confrontations, avant de pouvoir proclamer les résultats officiels », a-t-il ajouté.

Les réactions de quelques magistrats, suite au scrutin d’hier, indiquent que « ce résultat indique que le corps est divisé ». D’après les chiffres officieux, seize voix séparent celle qui est également la secrétaire générale sortante du SMM de son vis-à-vis, l’ancien membre de la Cour électorale spéciale (CES).

Redressement

« Près de la moitié des votants ne s’identifie donc pas à elle », indique l’un des juges contactés hier. À cela s’ajoutent ceux qui se sont abstenus.

En principe, le résultat officiel des votes ne devrait que confirmer la victoire de la juge Fanirisoa Ernaivo. Étant donné que la division existerait donc au sein des magistrats, rallier à sa cause l’ensemble des membres du SMM serait alors l’un des principaux défis qui attend celle qui devrait être la première femme à présider ce syndicat. Certains de ses pairs indiquent que la première assemblée générale pourrait donner le ton à ce challenge.

Lors d’un entretien téléphonique hier, la juge Ernaivo a soutenu : « Je me pose en rassembleur. Durant ma campagne, l’un de mes objectifs a été de faire voter massivement les magistrats, quel que soit leur choix. Je crois que j’y suis arrivée ». À elle d’ajouter que « je suis consciente de cette scission au sein du corps. Des actions pour rassembler tous les magistrats figurent dans mon programme. C’est un travail de tout un mandat ».

Rassembler le corps, ou encore défendre les intérêts des magistrats, les protéger des interventions, entre au­tres, figurent donc au tableau des tâches qui l’attendent. Certaines voix soutiennent que ses pairs attendent surtout de la nouvelle équipe dirigeante du syndicat qu’elle contribue à redorer l’image de la justice aux yeux des justiciables, et contribuer à reconquérir la confiance de ces derniers.

« Le nouveau président et les nouveaux membres du bureau doivent ainsi convaincre par des actions concrètes, réfléchies et probantes, en impliquant tous les magistrats. Les démarches unilatérales, qui ne semblent ne se résumer qu’à des tapages médiatiques et du corporatisme, ne convainquent plus », avait indiqué un membre du syndicat lors de la campagne électorale. « (…) Pour moi, ce résultat indique qu’un courant de magistrat garde espoir qu’il y a une chance de redresser la justice (…) », a cependant répliqué la juge Ernaivo, lors de l’entretien téléphonique hier. Charge à elle de confirmer ne pas décevoir ses électeurs et convaincre les récalcitrants.

