Un courant de magistrats défend la régularité des élections au sein du CSM. Ces juges dénoncent « une mauvaise foi » des contestataires.

Réplique. Le Conseil d’État a rejeté la demande de sursis à exécution des résultats des élections des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), concernant notamment celle d’un des magistrats élu, faite par le juge Firiana Ranesa.

En attendant la décision sur la requête en annulation, la grogne de certains magistrats s’est fait entendre quant au rejet prononcé, mercredi.

Un autre courant de magistrats, favorables à la régularité du scrutin ayant déterminé les nouveaux membres du CSM donnent, toutefois, de la voix pour pointer du doigt ce qu’ils estiment comme une mauvaise foi d’un candidat perdant. Pour eux, certes, le recours est un droit, mais un bon magistrat sait qu’on ne discute pas d’un dossier en cours pour ne pas influencer la Justice. Par discipline, un juge ne doit, également, pas créer de débat sur la décision d’un de ses pairs.

Dans leur élan, ces juges soutiennent que mettre en doute une décision de Justice n’est pas un comportement digne d’un magistrat qui souhaite encore rester dans le corps. À partir du moment où le verdict est tombé, il aurait dû se taire. Durant et à l’issue du procès, des juges ont exprimé leur frustration quant à la décision du rejet décidé par la Cour administrative. Le requérant soutient, toutefois: « Je n’ai jamais contesté la décision du Conseil d’État. Dans toutes mes interventions, j’estime ne pas avoir outrepassé le devoir de réserve, et avoir fait attention pour ne pas influencer la Cour ». Le magistrat Ranesa ajoute, toutefois, que cela n’empêche, pourtant, qu’un débat doit être ouvert autour des critères de candidature au sein du CSM.

Attributions liées à la magistrature

Tablant sur une mauvaise foi du juge Ranesa et du courant des contestataires, l’un de ceux favorables à la régularité du scrutin au sein du CSM rétorque, toutefois, que lors d’une précédente élection, en 2014, personne n’a trouvé à redire alors que le même texte a été utilisé pour le vote, en novembre. D’autres magistrats affirment, cependant, que ce sujet a déjà posé problème en 2014, seulement, il n’a pas fait l’objet de pareil intérêt médiatique.

L’obligation pour le candidat d’avoir effectué huit années de service effectif au sein de la magistrature, qui réduit les marges des magistrats en position de détachement est la source de la passe d’arme judiciaire actuelle. Dans la mêlée, tous concèdent néanmoins que la loi est imprécise. Qu’elle doit être rectifiée. Une source proche du dossier, indique que la commission électorale du CSM avait encouragé les recours devant le Conseil d’État car elle aussi, voulait que la Cour tranche sur le sens de la disposition.

Avant Firiana Ranesa, cinq magistrats ont déjà contesté devant la Cour administrative le refus de leur candidature pour ne pas avoir rempli les huit années de service effectif au sein de la magistrature. À l’instar de la décision de mercredi, le sursis à exécution a été rejeté. Les décisions de fond sur l’annulation des deux recours sont toujours attendues. Les candidatures ont été rejetées, car elles ne remplissaient pas les critères requises, affirme la source avisée.

Concernant la candidature contestée, la source ajoute que pour la commission, la disposition légale implique que le service effectif concerne, également, ceux dont les attributions ont un lien direct avec la magistrature. Le fait d’avoir été directeur de l’éthique et discipline des magistrats, au sein du CSM, est constitutif de service effectif au sein de la magistrature. Promotion des règles éthiques, appui à la conduite des affaires disciplinaires des magistrats ou encore à la sauvegarde de l’indépendance de la magistrature seraient, entre autres, les tâches de cette direction.

« Le problème est que le texte est devenu sujet à interprétation. À mon sens, le détachement devrait être considéré selon le critère organique et non fonctionnel, mais aussi selon l’attribution du poste, car à ce moment là il n’y a plus de critère objectif », réplique Firiana Ranesa. Étant donné les avis divergents, seul le Conseil d’État pourrait mettre tout le monde d’accord. Une jurisprudence qui arriverait au moment opportun étant donné qu’un processus de révision de la loi sur le CSM est en cours.

