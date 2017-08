Comme annoncé, les élus américains ont tenu une série de réunion avec des responsables locaux, hier. Élection, sécurité, corruption ont, notamment, été les sujets des échanges.

Collecte d’informations. Les six congressistes américains, à Madagascar, depuis mardi soir, ont effectué des séries de rendez-vous au sprint, hier. De prime abord, ces parlementaires de la Chambre des représentants des États-Unis, outre réaffirmer les bonnes relations entre les deux pays, veulent collecter le maximum d’informations sur la conjoncture dans la Grande île.

« Ils rencontreront les membres du gouvernement malgache et aussi les parlementaires du Sénat et de l’Assemblée Nationale durant leur séjour à Madagascar », a indiqué Robert Yamate, ambassadeur des États-Unis, en marge de l’inauguration de réhabilitation de la centrale électrique Symbion power, à Mandroseza, hier. Après la cérémonie d’inauguration, à Mandroseza, la délégation américaine, était ainsi, chez Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, hier, en fin de matinée.

Le communiqué de presse de la primature rapporte que « lors des échanges, le chef du gouvernement a donné un aperçu de la situation générale, à Madagascar, tant pour la situation sociopolitique, l’éco­nomie, que pour le dévelop­pement ». Des indiscrétions avancent, néanmoins, que la délégation d’élus américains, souhaitait, surtout, s’enquérir des conditions des préparatifs électoraux, notamment, la présidentielle.

Dans l’annonce de l’arrivée des membres de la Chambre des représentants, publiée sur la page Facebook de l’ambassade des États-Unis, mardi, il a été, notamment, souligné que « les sujets importants dans la coopération entre les deux pays, comme les préparatifs d’une élection présidentielle transparente, ouverte et acceptée par tous, en 2018 ». À l’unisson, l’ensemble du corps diplomatique insiste sur ce point, depuis quelque temps. Ceci dans l’optique d’avoir « une stabilité durable », à Madagascar, selon certaines sources.

Des incontournables

À entendre l’ambassadeur Yamate, la délégation, a profité de l’échange informel avec, Hery Rajaonarimam­pianina, président de la République, en marge de la cérémonie d’inauguration d’hier, pour aborder avec lui la question des préparatifs électoraux. « Tout à l’heure, nous avons discuté avec le Président à propos de la stratégie d’organisation d’une élection libre, crédible et transparente », a-t-il déclaré.

La délégation de parlementaires américains a, par ailleurs, rencontré le commandement des Forces armées, au ministère de la Défense nationale, Ampahibe, hier après-midi. À l’issue des deux heures d’échan­ges, le général Béni Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale, a, entre autres, indiqué qu’au lendemain de la crise, ses interlocuteurs ont souhaité avoir un aperçu de la situation de la défense et de la sécurité intérieure.

La délégation a, par ailleurs, eu une séance de travail avec Jean-Louis Andriamifidy, directeur général du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), et son équipe, en début de soirée, au Carlton, Anosy. D’après les informations communiquées par le Bureau d’Ambohibao, les parlementaires américains ont « d’une part, confirmé le soutien des États-Unis à l’organe anti-corruption et ses efforts, et d’autre part, ils ont voulu s’enquérir des besoins du Bureau afin de lui permettre de mener à bien sa mission ».

La concrétisation de l’État de droit et la bonne gouvernance par le biais, entre autres, de la lutte contre la corruption sont des points incontournables des relations bilatérales avec les États-Unis. Ces questions étant des conditionnalités de l’« African growth and opportunity act » (AGOA), par exemple. Dans leur collecte d’informations, les élus américains devraient, aussi, rencontrer les membres de la Chambre de commerce américaine (Amcham). Il sera, essentiellement, question du climat des affaires et des investissements, à Madagascar.

L’avis du congrès américain pèse lourd dans les prises de décision, notamment, concernant les relations extérieures de l’État fédéral. Au lendemain de la crise et à un peu plus d’un an des élections, cette visite éclair qui devrait prendre fin, aujourd’hui, n’est ainsi, pas anodine et pourrait, quoi qu’il en soit, impacté sur les relations bilatérales entre les deux pays.

Loïc Raveloson et Garry Fabrice Ranaivoson