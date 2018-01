L’église anglicane aux commandes. Après le Dr David Rakotonirina, président de l’église luthérienne, c’est au tour de Mgr Samoela Jaon Ranarivelo, président de l’église anglicane, de se mettre à la tête du FFKM (Fikambanan’ny fiangonana kristiana eto Madagasikara), suivant un ordre établi au préalable. La passation a eu lieu hier, lors d’un culte œcuménique au temple luthérien des 67 ha.

2018 étant une année électorale, et en anticipant les risques d’échauffourées à cet effet, le FFKM doit être au sommet de sa forme dans son rôle de médiateur dans les affaires de l’État. Samoela Jaon Ranarivelo ne devrait pas avoir trop de mal à accomplir ses tâches et ses missions dans la mesure où cette même personnalité a déjà été à la tête du FFKM en 2015, durant la transition et a également été à la tête de la réconciliation.

Mise à part la présence logique des quatre grandes têtes du FFKM, on a aussi noté la présence de l’ancien président Marc Ravalo­manana, de l’ancien premier ministre Omer Beriziky et du président du Conseil du Fampi­havanana (CFM) Alphonse Maka. Aucun membre du gouvernement par contre, ni représentant de l’État n’a été aperçu sur les lieux.

Loïc Raveloson