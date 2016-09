Une information imputant le président de l’église FLM d’implication dans une tentative de « coup d’État », conduisant à une IST à son encontre, circule.

Ecorché. À peine élu à la présidence de l’église luthérienne de Madagascar (FLM), le pasteur David Rakotonirina est malmené par des informations accablantes qui circulent à son sujet. Et les accusations soulevées sont d’une gravité déconcertante.

« Implication dans une tentative de déstabilisation et de coup d’État, faux diplôme et acte de corruption », seraient imputés au nouveau président de l’église FLM qui a pris ses fonctions, hier, lors d’une cérémonie de passation avec son prédécesseur, le docteur Modeste Rakoto-Endor, à Andohalo. Le premier fait qui touche de prêt à la politique aurait valu à l’homme d’église « une interdiction de sortie du territoire (IST) ».

Pour le second point, le diplôme de doctorat en théologie présenté par le pasteur Rakotonirina « n’aurait pas de valeur académique car ce n’est qu’un diplôme honorifique ». Un acte pour lequel une équivalence aurait été obtenue en avril de cette année mais « annulée en septembre ». Les accusations de corruption concerneraient, par ailleurs, les coulisses des élections synodales d’Antananarivo en début d’année, et celles lors du dernier synode national du FLM, à Antsirabe, qui a vu la victoire du pasteur David Rakotonirina, le 13 janvier.

Démenti

Depuis sa réélection à la tête du synode régional d’Antananarivo jusqu’à l’élection nationale d’Antsirabe, le néo président de la FLM aurait « fait l’objet de multiples attaques de la part de ses détracteurs au sein ou en dehors de l’église », déplore un fidèle luthérien. Pour ces deux scrutins, les luttes de leadership, d’influence et de fortes suspicions de malversation ont éclaboussé les coulisses.

Dans une interview, en marge de la cérémonie de passation de service entre lui et le docteur Modeste Rakoto-Endore, hier, le pasteur Rakotonirina a réagi aux diverses informations qui circulent actuellement, et même depuis quelques mois à son sujet. « Ce n’est pas la première fois, et certainement pas la dernière fois que je fais l’objet d’attaque et de campagne de dénigrement. Je n’y prête toutefois pas grande attention, car comme le dit les écritures saintes, heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice. Je suis élu pour conduire les affaires de l’église selon les volontés du Christ (…) », a-t-il déclaré à la presse.

Questionné sur l’existence d’un tel dossier contre le nouveau président de l’église luthérienne de Madagascar, notamment au sujet de l’interdiction de sortie du territoire, une source gouvernementale dément également ces informations sans équivoques. « Il n’y a aucune enquête, ni une quelconque poursuite judiciaire impliquant ou bien à l’encontre du pasteur Rakotonirina et encore moins une IST délivrée pour l’interdire de quitter le territoire de Madagascar », soutient-elle.

Dans un article publié par un quotidien de la capitale, abordant le sujet hier, il est indiqué que l’IST émane du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. Aucune des informations qui circulent actuellement au sujet du président de la FLM n’est toutefois confirmée par les responsables susceptibles d’être concernés et sont récusés par le principal intéressé. Reste à savoir qui aurait alors intérêt à ébranler le pasteur David Rakotonirina et dans quel objectif

Garry Fabrice Ranaivoson