Depuis quelques temps, Rajaonarimampianina et Ravalomanana s’affichent à tous les événements religieux. Des présences non sans intérêt politique et, surtout, électoral.

Sur tous les fronts. L’on constate ces dernières semaines que Hery Rajao­nari­mampianina, président de la République, et Marc Ravalomanana, ancien Chef de l’État, sont de tous les rendez-vous religieux.

La dernière en date était samedi. Chacun de leur côté, les deux hommes politiques ont fait acte de présence au rendez-vous annuel du centre de pèlerinage Soatanana, Fianarantsoa, pour le locataire d’Iavoloha et au synode régional de Maroantsetra, pour le résident de Fara­vohitra. Voir ces deux personnalités assister à des cultes, messes ou autres activités religieuses n’est pas nouveau. Seulement, la fréquence des apparitions, ces derniers temps, intrigue.

Les deux hommes politiques ont lancé leur « roadshow religieux », au centre FLM d’Ankaramalaza, le 02 août, où ils étaient invités du fait de leur qualité de Président de la République, pour l’un, et vice-président laïc de la FJKM, pour l’autre. S’en est suivi l’ouverture du Synode national de la FJKM, à Antsirabe, le 17 août. Toujours dans la capitale de la région Vakinankaratra, le 11 septembre, cette fois-ci, tandis qu’Hery Rajaonarimam­pianina assistait au culte du synode de la FLM, Marc Ravalomanana, y était pour la célébration du 50e anniversaire de l’association des jeunes agriculteurs malgaches catholique (FTMTK).

Les confessions au sein du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), sont souvent privilégiées.

Mais le Chef de l’État semble ratisser plus large. Aussi, la célébration du 20e anniversaire de l’église de l’Apocalypse a été placée sous son « haut patronage ». Certains de ses collaborateurs musulmans n’ont pas manqué pas de marquer la présence du giron présidentiel aux événements de la religion musulmane.

Réservoir électoral

« Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en État souverain, unitaire,

républicain et laïc », consacre l’article premier de la Constitution. Selon André Rasolo, enseignant en sociologie politique, « si ces personnalités politiques marquent leur présence à des évènements religieux, c’est pour affirmer qu’ils sont chrétiens. (…) Cela ne remet, toutefois, pas en cause la laïcité de l’État ».

Certes, mais du temps où il était locataire d’Iavoloha, Marc Ravalomanana avait un peu poussé l’affirmation de sa chrétienté en cumulant son statut de pésident de la République et celui de vice-président laïc de la FJKM, en faisant un amalgame entre les deux fonctions, selon les intérêts en jeu. Ce qui a amené la Constitution de la quatrième République a disposer que « garant de l’unité nationale », les fonctions de Président de la République « sont incompatibles avec l’exercice de responsabilité au sein d’une institution religieuse ».

« (…) étant dans une période pré-électorale, ceux qui interprètent ces fréquentes présences à des événements religieux comme ayant une visée politique n’ont pas tort »,

soutient André Rasolo. L’enseignant en sociologie politique affirme d’autant plus que les institutions religieuses « sont des réservoirs électoraux toujours ménagés par les hommes politiques ».

Didier Ratsiraka, ancien Chef d’État par exemple, de confession catholique, ne manque pas de publier ses vœux aux musulmans lors des dates marquantes de cette confession. Indiquant lors d’une interview sur Radio France internationale (RFI), la semaine dernière, qu’il ne pense pas encore à une candidature pour briguer un second mandat, Hery Rajaonarimampianina profite de son « roadshow » religieux, dans un contexte politique houleux, pour

prêcher la réconciliation et l’application des préceptes chrétiens dans la vie publique, notamment en politique.

Marc Ravalomanana, n’ayant de cesse de marteler sa candidature, toutefois, ne se prive pas d’user de ces rendez-vous religieux pour préparer le terrain en vue de l’élection présidentielle de 2018. Le désormais ancien vice-président laïc de la FJKM a, par exemple, profité de sa participation au synode de Maroantsetra pour rencontrer les habitants de cette ville, secouée par une émeute la semaine dernière, et damer le pion aux tenants du pouvoir.

Garry Fabrice Ranaivoson