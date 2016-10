Décédée dimanche soir, une commerçante de rue a été placée à la morgue de l’hôpital Befelatanana. Ses sympathisants furieux ont voulu récupérer le corps.

Affronte-ment évité de justesse à la morgue de l’hôpital Befelatanana, hier après-midi. Attroupés devant le portail, des marchands de rue, venus réclamer la dépouille de l’une des leurs, ont manifesté leur colère. De leur côté, les responsables de l’hôpital n’ont pas cédé d’un iota. Des éléments de l’État Major Mixte Opéra­tionnel de la Région (Emmo/ reg) ont été déployés, pour prévenir tout débordement. Bien que la cohue de marchands semblait bien décidée à récupérer le corps, elle est rentrée bredouille.

Aux alentours de 15 heures, la tension est montée d’un cran, lorsque la dépouille allait être embarquée à bord d’un véhicule de marque hyundai. Parmi les près d’une cinquantaine de personnes venues sur place, les plus hostiles ont menacé de mettre le feu au minibus.

Pour calmer les ardeurs, le directeur de l’hôpital est entré en scène, en expliquant que la morgue de l’hôpital Befelatànana n’est pas équipée de chambre froide, pour conserver le corps, et qu’il faut de ce fait le garder à la morgue de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andriana­valona, en vue d’éventuels examens et d’une autopsie. Eclairés par ces explications, les marchands sidérés, ont finalement concédé à ce que la dépouille soit conduite au HJRA.

La défunte est âgée d’une cinquantaine d’années. Les circonstances dans lesquelles elle a trouvé la mort, ont suscité des remous.

Forte incrimination

Des marchands de rue qui se sont rangés de son côté, incriminent fortement la police municipale, dont des éléments sont accusés d’avoir violenté la victime. Cette dernière aurait succombé des suites des maltraitances qu’elle a subies.

Une mini-opération d’assainissement menée par des agents de la municipalité, dimanche après-midi, vers 16 heures, a ouvert la boîte de Pandore. Les informations recueillies révèlent que la défunte aurait été délestée de ses marchandises ainsi que de son argent. Sur ces entrefaites, elle traverse la rue en courant, avant qu’elle ne s’affale sur le bitume. La quinquagénaire agonisante a été conduite à l’hôpital Befelatanana par un 4×4 qui passait par là, où elle a succombé dans la soirée, vers 22 heures. De source hospitalière, aucune blessure n’a été relevée sur la victime lors de sa prise en main.

Pour sa part, Jean Gabriel Harison, premier adjoint au maire auprès de la commune urbaine d’Antananarivo, affirme qu’aucun rapport ne fait mention de cette affaire houleuse. Il souligne, néanmoins, que la commune procède actuellement à un assainissement de la ville et que, dimanche, des marchands sont venus récupérer des marchandises confisquées jusqu’à 20 heures. La défunte est originaire de Fianarantsoa.

aucun de ses proches ne s’est manifesté jusqu’à hier. Des marchands de rue ont annoncé hier, qu’ils allaient cotiser pour rapatrier le corps de la défunte dans sa région natale.

Miangaly Ralitera & Seth Andriamarohasina