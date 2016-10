Pour l’un des titres les plus convoités par les jeunes mélomanes de la Grande île, la finale du Tremplin Madajazzcar a émerveillé le public, cette année.



Exaltant et énergique. C’est un grand cru de jeunes jazzmen passionnés que le festival international Madajazzcar a fait découvrir à ses festivaliers et au public de la capitale. Au bout de vingt-sept éditions, l’événement a accueilli sur sa scène, des chanteurs, des musiciens et des groupes de jazz de renom issus de divers horizons, appréciés à leur juste valeur.

Dans la pure tradition de ce genre musical populaire, le public a été constamment invité à participer. Ceci étant, Madajazzcar s’est toujours plu à laisser la part belle aux découvertes sur sa scène. De même qu’au bout d’une génération entière, depuis « Jazz à Tana » à aujourd’hui, il a su éveiller la créativité, le talent et l’engouement des jeunes pour la musique, notamment le jazz. Ainsi, Tremplin Madajazzcar a vu le jour dans la programmation de ce festival. C’est un concours dédié à tous les jeunes musiciens de la ville des Mille pour faire valoir leur musicalité ainsi que la maîtrise de leurs instruments. Ils sont de plus en plus nombreux à y participer chaque année. Forts de leur persévérance, ils retentent le coup à chaque fois, enrichis par les échanges et les partages qu’ils y acquièrent.

Un quatuor gagnant

Pour cette édition, l’honneur revient à la formation « Efadjazz », sacré lauréat du Tremplin Madajazzcar, durant la finale sur le podium du jardin d’Antaninarenina hier après-midi, face à deux autres jeunes formations. Illustrant cette passion intarissable pour le jazz, « Efadjazz» s’est bien démarqué par son humilité, conjuguée avec sa vivacité sur scène. Ce titre se représente, tel un véritable sacre pour cette formation de jazzmen qui se compose de jeunes inconditionnels du festival Madajazzcar.

« En amont du festival, le comité d’organisation prévoit des séances de formation pour tous les musiciens festivaliers. Ces garçons ont toujours été parmi les plus assidus et d’année en année, ils ont toujours répondu présent, depuis 2009 à 2012 jusqu’à maintenant », affirme Haja Ravaloson, responsable des formations de Madajazzcar.

« Efadjazz » se découvre en quatuor avec Bee Rasolo-Hoerison au piano, Aina Ratsimbarison à la guitare, Tsoa Andriamampianina à la basse et Zazah Maminiavo à la batterie. De nature tenace, ces jeunes artistes n’ont pas démérité face à leurs pairs. Tremplin Madajazzcar est un concours fraternel et solidaire. La délibération par le jury a été serrée, vu le talent et la performance des deux autres formations en lice durant cette finale.

Tout au long de la prestation de chaque groupe, l’éminent jury composé du pianiste français Francis Lockwood, du guitariste norvégien Håkon Storm-Mathisen, des deux jazzmen malgaches Bi Rabeson et Jacky Ramarison, ainsi que du président du comité d’organisation du festival Désiré Razafindrazaka, a eu du pain sur la planche. Jugés sur leur musicalité et la maîtrise de leurs instruments, les groupes ont été également évalués sur leurs prestations scéniques, et leur charisme sur scène. Chaque formation a su surprendre l’auditoire. Le jardin d’Antaninarenina et l’oreille attentif du jury ont ainsi vibré aux rythmes de leurs interprétations. Ayant droit à trois morceaux chacun, dont deux interprétations, « Efadjazz » a séduit le public et le jury avec l’œuvre de John Coltrane et une composition de son guitariste intitulé « Five among six».

De leur côté, les autres groupes aussi ont assuré à savoir « Skartones », composé de Rado Andriam­bololona au piano, Kool Raoelison à la bass, Judi Ratovo à la batterie et Hasina Rakotomalala à la guitare. Il en est de même avec le tout jeune et fougueux « Step-Jazz », formé par Joel Andriantsoa à la guitare, Andy Kevin à la basse, Doli Andrianantoavina au piano et Rado Andrianantoavina à la batterie. « C’est un véritable honneur et un grand plaisir pour nous. On ne remerciera jamais assez Madajazzcar pour cette belle aventure et on est fier de ce titre », affirme Tsoa Andriamampianina, bassiste de « Efadjazz ».

UNE TOURNÉE EN VUE

Ils étaient plus d’une quarantaine de musiciens à avoir suivi les formations du festival international Madajazzcar au sein de l’Alliance française d’Antananarivo, cette année. Travaillant toutes sortes d’instruments, les jeunes de

« EfadJazz » se sont fièrement démarqués du lot. « Des auditions ont eu lieu tout au long des formations et des groupes se sont formés. Les échanges et les partages avec eux continueront toujours, même au delà du Tremplin Madajazzcar », déclare Haja Ravaloson. Outre les prix qu’il a reçus, le groupe « Efadjazz » béneficiera d’une grande tournée nationale à travers les réseaux de l’Alliance française. « Le jazz a son public dans chaque recoin de la Grande île et je suis sûr qu’à l’instar de ses aînés, ce jeune groupe portera haut l’étendard du jazz malgache » conclut Désiré Razafindrazaka.

Andry Patrick Rakotondrazaka