L’État a bâti un lycée exceptionnel dans la commune d’Ambohimangakely. La BGFI Bank a financé la majorité des travaux alors que la Première dame a offert une bibliothèque numérique.

Pour une meilleure qualité de l’enseignement. Un nouveau bâtiment scolaire très moderne a vu le jour dans le district d’Avaradrano. Il s’agit du lycée d’Ambohimangakely fraîchement réhabilité grâce à des partenariats public-privé et à la contribution des parents d’élèves ainsi que de l’association « Les amis du lycée ». Et le ministre des Affaires étrangères, Henry Rabary-Njaka, natif de la commune ayant soutenu l’initiative de la réhabilitation du lycée de lancer que « C’est un label d’excellence ». C’était à Ambohimangakely, hier, dans le cadre de l’inauguration du nouveau bâtiment.

Les lycéens de cet établissement vont bénéficier d’un soutien pédagogique exceptionnel. La Fondation BGFI Bank qui a financé une grande partie des travaux, à hauteur de 150 millions d’ariary s’engage par exemple, à accueillir en stage de découverte d’Entreprise, une dizaine d’élèves.

Un système de mentorat y sera également mis en place. Des employés d’entreprise vont venir encadrer les élèves. Ce n’est pas tout, les majors de la série A, C, D au baccalauréat bénéficieront d’une bourse d’études dans les université de leur choix.

Bibliothèque numérique

Ce qui va améliorer encore leur résultats au baccalauréat. Le taux de réussite de ce lycée, créé en 2009, n’a cessé d’augmenter en

3 ans. Il est passé de 44,95 %, en 2015 à 64,88 %, en 2017.

La qualité de l’enseignement ne peut être qu’excellente dans ce lycée. En sus de ces offres attrayantes, il dispose également, d’une bibliothèque construite par l’association Japonaise Sakura, contenant différents ouvrages offerts par la première Dame, Voahangy Rajaonari-mampianina. Cette dernière a aussi fait don d’une bibliothèque numérique comprenant cinquante tablettes. Le montant de la totalité de ses dons est évalué à 200 millions d’ariary. Et avec les terrains de basket-ball, de volley-ball que Hery Rajaonari-

mampianina, le chef de l’État, y a fait construire, les élèves seront sûrement plus que motivés. Un terrain de foot-ball a aussi été construit dans ce lycée.

Le ministère de l’Éducation nationale s’active également, pour améliorer le niveau des bacheliers sortant des trois cents lycées publics de Madagascar. « Ce qui compte, c’est l’amélioration de la qualité d’enseignement dans les établissements déjà existants. Ils souffrent d’un manque d’effectifs du personnel enseignant et de la non-conformité des infrastructures», souligne Paul Rabary, ministre de l’Éducation nationale.

Le premier ministre Olivier Mahafaly Solonan-drasana, représentant le président de la République lors de cette cérémonie, a fait appel au secteur privé pour apporter son aide dans le développement. « Le gouvernement déploie déjà tous les efforts pour assainir le monde des affaires. Vous devriez aussi vous rendre utiles pour la société», conclut le chef du gouvernement.

Miangaly Ralitera