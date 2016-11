Une hausse importante des nouveaux inscrits est constatée au niveau des écoles primaires publiques.

L’école primaire publique (EPP) d’Anosibe a accueilli plus de 500 nouveaux entrants, en cette année scolaire 2016-2017. « L’année dernière, nous avons eu 2 200 élèves. Cette fois-ci, nous en sommes à 2 700 élèves, dont les 150 sont en préscolaire », a indiqué le directeur de l’EPP, Nasolo Hery Ran­drian­jafy, hier. La même affluence est remarquée dans d’autres établissements primaires publics.

Au sein de la circonscription scolaire (CISCO) à Atsimondrano, l’effectif des élèves a augmenté de 5%. Dans l’Avaradrano, une hausse de 7% des nouveaux entrants a été enregistrée. « C’est grâce à la ponctualité de l’arrivée des kits scolaires, ainsi qu’au recrutement massif des enseignants non fonctionnaires qui ont permis la réduction de la participation des parents d’élèves, que cette hausse importante des enfants scolarisés a pu avoir lieu », a expliqué le chef CISCO à Atsimondrano, Arsène Ramananjatovo.

La ruée des élèves de certaines écoles privées vers les établissements publics a été également soulignée par quelques directeurs d’EPP. « Parmi les quelques 200 nouveaux inscrits au sein de mon établissement, 175 sont issus des écoles privées », a ajouté Lanto Adorson, directrice de l’EPP à Antanimbari­nandriana. À l’EPP Anosibe, une centaine parmi ces 500 nouveaux élèves proviennent des écoles privées. « Mes enfants ont failli être expulsés de leur école, l’année dernière, car nous avons eu du mal à payer ponctuellement leurs frais de scolarité. Nous avons décidé de les transférer ici, pour échapper aux écolages mensuels », témoigne Ando Raveloson, parent d’élève à l’EPP Anosibe.

Nouvelles constructions

Face à cette augmentation des enfants scolarisés, les établissements publics font face à un problème de sureffectif. À l’EPP Anosibe, les élèves s’assoient à trois par table, avec un effectif moyen de 68 élèves par classe, alors que le ratio élèves/maître devrait être de 45 élèves par un enseignant, si on veut de bons résultats. Dans d’autres établissements, les élèves s’assoient même par terre. Dans des zones rurales, comme à Vilihazo, à Anka­dinandriana, cette défail­lance des enseignants et des infrastructures d’accueil oblige des établissements scolaires à procéder à des classes multigrades.

Dans le projet de loi de finances 2017, le ministère de l’Éducation nationale envisage de construire 400 salles de classe du primaire, 70 pour les collèges et 60 pour les lycées, et de les équiper de tables-bancs. Mais vu l’augmentation des enfants scolarisés, ce ne sera jamais assez. Le ministère lui-même souligne qu’il faudra construire 3 000 nouvelles salles de classe par an.

Miangaly Ralitera