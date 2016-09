Scolariser. « Si on les aide, ils peuvent réussir », souligne Hanta Andriambelo, présidente de ShareMada, durant la remise des kits scolaires qui a eu lieu à l’école primaire publique Ankadivato, hier. Le taux de scolarisation à Madagascar connaît des chutes considérables chaque année, notamment à cause de la pauvreté, qui contraint les enfants à travailler dès leur plus jeune age. Pourtant l’éducation se présente comme catalyseur du développement. Aussi, « en partenariat avec les responsables de la localité de base, nous avons ciblé trois cent cinquante enfants démunis, âgés de 4 à 15 ans, des Fokontany Mandialaza et Ankadivato. Démunis sous entend des personnes qui vivent dans des conditions assez précaires et qui n’ont pas les moyens d’intégrer convenablement leurs enfants dans une école. Grâce au Fokontany, on a pu faire le listing des enfants et ensuite nous avons fait appel aux donateurs», a expliqué Hanta Andriambelo, présidente de ShareMada, une association œuvrant dans le développement de Madagascar à travers des actions sociaux, à l’école primaire publique Ankadivato, hier. Aussi, dans son axe citoyenne d’éducation, le Groupe Star a-t-il-tenu à apporter son soutien à cette noble cause, en offrant 350 kits scolaires, composés de cartables, de cahiers, de trousses, de stylos, de crayons et de gommes, à trois cent cinquante enfants de ces deux Fokontany. « Cela est devenu une tradition au sein du Groupe STAR où en chaque début d’année scolaire, nous nous faisons un devoir d’aider les enfants en situation précaire afin qu’ils disposent d’un minimum d’équipements scolaires pour démarrer leur année dans les meilleures conditions possibles », souligne Karine Rajaona Razafindrakoto, responsable de la communication externe du Groupe. «Après cette démarche, nous entamerons le suivi de ces enfants et voir d’autres perspectives pour les enfants qui ne sont pas encore scolarisés », indique Hanta Andriambelo de ShareMada.

Les actions citoyennes du Groupe STAR sont définies et réalisées chaque année suivant quatre axes que sont : le social, la santé, l’éducation et l’environnement. Un budget annuel d’un milliard d’ariary est ainsi investi dans la réalisation de ces projets.

Rado Andriamampandry