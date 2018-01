Les examens officiels seront repoussés de deux semaines. Le cyclone Ava et l’épidémie de peste ont perturbé l’enseignement.

Les élèves des classes d’examen ont encore sept mois à se préparer avant le jour J. Le ministère de l’Éducation nationale (MEN), en accord avec la direction nationale des écoles privées (DINEP), a décidé de reporter les dates du Certificat d’Études primaires élémentaires (CEPE) et du Brevet d’Études du Premier cycle (BEPC).

« Suite à l’épidémie de peste et au passage du cyclone Ava, qui ont perturbé l’enseignement, les examens officiels seront repoussés de deux semaines par rapport au calendrier établi au début de l’année scolaire», explique le Dr Todisoa Andriamampandry, directeur général de l’Éducation fondamentale et de l’alphabétisation au sein du MEN, hier.

Prévu se tenir le 31 juillet, le CEPE sera reporté au mardi 14 août. Et la session du BEPC devrait se dérouler les 3-4-5-6 septembre, au lieu du lundi 20 au jeudi 23 août. L’inscription est déjà ouverte pour ces deux examens. Elle s’achèvera le 8 mars pour le CEPE et le 15 mars pour le BEPC.

Le baccalauréat non fixé

Si le MEN a déjà fixé les dates du CEPE et du BEPC, le ministère de l’Enseigne-ment supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) n’a pas encore fixé celles du baccalauréat. Des sources concordantes ont révélé, avant cette déclaration du MEN, que les dates d’examen pour l’obtention de ce premier diplôme de l’enseignement supérieur, ont été prévues du 10 au 13 septembre et du 17 au 21 septembre.

«Le report du baccalauréat est inévitable, avec ce report du BEPC. Il est probable que le baccalauréat se tienne trois semaines après le BEPC. Nous attendons la sortie de l’arrêté qui déterminera les dates officielles », explique le Dr Dieudonné Razafimahatratra, directeur de l’enseignement supérieur public et privé au sein du MESUPRES.

Ce nouveau calendrier des examens officiels ne devrait pas avoir de d’impact sur le calendrier scolaire. « L’année scolaire se terminera le 4 août comme nous l’avons déjà annoncé au début de l’année scolaire. Ce seront les classes d’examen qui feront un rattrapage pendant ces deux semaines, pour une bonne préparation. L’objectif est que les victimes de ces catastrophes puissent se mettre au niveau de ceux qui n’en ont pas été », ajoute le Dr Todisoa Andria-mampandry.

L’enseignement a été suspendu durant plus de trois semaines pour les zones touchées par la peste, en novembre. Les écoles ont été fermées dans les circonscriptions scolaires affectées par Ava, ce mois-ci. Et depuis ce cyclone, quarante neuf mille élèves ont de la difficulté à poursuivre régulièrement l’enseignement, suite à la destruction de leurs salles de classe. À Toamasina, par exemple, les heures de cours ont été réduites de moitié. La réhabilitation de ces infrastructures scolaires est urgente.

Miangaly Ralitera