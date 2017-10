Ferme. Trois demandes d’autorisation d’ouverture d’établissement scolaire, dont celle de l’« International Academy of Madagascar (IAM) » sis à Faralaza Talatamaty ont été rejetées au niveau de la direction régionale de l’Éducation nationale à Analamanga (DREN). Leurs dossiers seraient incomplets et/ou non conformes. « Adminis-trativement parlant, les dossiers de l’IAM sont flous et incomplets. Sur le plan pédagogique, dans l’établissement de son dossier, il est indiqué vingt-cinq enseignants, alors qu’en réalité, ils ne sont que onze et il n’y a pas de professeur de mathématiques. Certains n’ont même pas d’autorisation d’enseigner », explique Jery Andrianilanona, directeur de la DREN Analamanga, . Pour les autres, il s’agirait d’un problème d’infrastructure, leur contrat de bail ne serait pas clair.

L’IAM n’est autre que l’ancien collège « La lumière Internationale » fermé pour non-respect des lois , l’année scolaire précédente. À l’époque, l’établissement aurait été discrètement cédé, sans que le ministère de l’Éducation nationale en ait été avisé. La situation des enseignants de nationalité turque, serait irrégulière, à cause de leurs faux visas. Cet établissement a été racheté et rebaptisé. Il a aussi changé d’orientation.

Ainsi, ces établissements ne devraient pas inscrire de nouveaux élèves, avant la régularisation de leur autorisation d’ouverture. Ils devraient déposer leur demande, six mois avant la rentrée scolaire, pour la procédure de traitement de dossier, dont la descente pour la vérification.

M. R.