En deux ans, l’ONG Habaka a pu familiariser les enfants de 7 à 17 ans à la programmation grâce à ses projets Coderdojo et Coderbus.

Faire de l’éducation numérique la pierre angulaire de l’engagement. Le projet Coder, initié par l’ONG Habaka, s’est fixé comme objectif d’initier, d’encadrer et de former gratuitement les jeunes de 7 à 17 ans sur le codage informatique. « La révolution numérique évolue à grand pas et nous ne devons pas rester insensibles à cette dynamique », a indiqué Maixent Bekangba, Directeur général d’Airtel Madagascar, durant la cérémonie de remise de certificats aux jeunes participants au projet, qui s’est tenue à Ankorondrano, hier.

Depuis le lancement du projet, plusieurs activités et formations ont été dispensées afin d’initier et de familiariser le maximum de jeunes aux nouvelles technologies d’information et de communication, notamment sur le codage, le développement de site web, ou encore la programmation. Deux-cent trente jeunes ont jusqu’ici été formés et 170 d’entre eux ont reçu, hier, leur certificat.

Outre le projet Coderdojo qui consistait à accueillir les « apprenants » sur un site fixe, basé à Tsimbazaza dans les locaux de Habaka, le projet a également eu à cœur d’approcher les jeunes jusque dans leur quartier pour les initier au codage et à la programmation.

Soutien

Grâce à l’appui d’Edgard Razafin­dra­vahy, chef de file du parti Antoka sy Dinan’ny Nosy (ADN), le Coderbus a pu prendre forme. Après un an d’existence, il envisage d’étendre son rayon d’action, et projette de couvrir davantage de quartiers.

« Le soutien d’Edgard Razafindravahy, chef de file du parti Antoka sy Dinan’ny Nosy (ADN) et président directeur-général (PDG) du Groupe Prey, à ce projet n’est pas fortuit », a indiqué Naina Randria­mananjara, directeur général de RTA, société au sein du groupe Prey. « L’éducation est l’une de ses priorités et soutenir les jeunes lui tient à cœur. C’est pourquoi, il n’a pas hésité à apporter l’ONG Habaka dans ce projet », poursuit-il. Convaincu de l’importance de l’éducation numérique dans le développement du pays, Edgard Razafindravahy a ainsi mis à disposition du projet des équipements, entre autres un bus, afin de former, justement, plus de jeunes issus de différents quartiers.

Le Coderdojo qui fêtait également hier son deuxième anniversaire a aussi eu le soutien du Lion’s club « Manjakamiadana » qui n’a pas ménagé ses efforts dans la détection des jeunes et des lieux à intervenir. Airtel Madagascar figure également parmi les partenaires de l’ONG Habaka, dans la promotion du développement numérique. La société de télécommunication a mis à la disposition des coders une connexion internet ainsi que du matériel informatique.

Après quelques semaines de vacances, « les cours » reprendront samedi, et seront gratuits aussi bien dans les dojos que dans le bus. Aux enfants mordus d’informatique et aux apprentis geeks, le temps est au « Back to dojo ».

Rado Andriamampandry