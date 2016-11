Des manuels scolaires censés être distribués gratuitement, sont commercia­lisés. Les bailleurs veulent tirer la sonnette d’alarme sur cette vente illégale.

Des ouvrages scolaires avec une mention « Tsy azo amidy », qui signifie interdit de vente, avec des caractères bien en gras, envahissent les étalages des vendeurs de livres d’occasion à Ambohi­jatovo, mais aussi des vendeurs de rue à Ando­han’Ana­lakely. Même les plus récents, ceux utilisés depuis l’année scolaire 2015-2016, sont concernés par cette pratique. Pour dissimuler de telles fraudes, les vendeurs grattent la phrase qui indique que la vente de ces livres est prohibée. Ils les vendent à partir de 6 000 ariary, voire 20 000 ariary. « Ces ouvrages arrivent chez nous, grâce à des échanges. Il y a des personnes qui n’en ont plus besoin, et les échangent avec d’autres livres. Nous avons aussi des clients qui nous ravitaillent quelquefois », explique Jean de la Croix, un vendeur rencontré à Ambo­hijatovo, vendredi.

Ces manuels scolaires sont les fruits de la collaboration entre le ministère

de l’Éducation nationale et les bailleurs, comme l’Union Européenne, pour la refonte du système éducatif à Madagascar.

Codis

Selon des indiscrétions, ces bailleurs veulent tirer la sonnette d’alarme sur la vente illégale de ces ouvrages qui condamne nos jeunes. Notamment, en cette semaine du 16e sommet de la Franco­phonie.

Le ministère de l’Édu­cation nationale aurait déjà pris des mesures, à l’encontre de cette pratique malsaine, où des enseignants, soupçonnés d’être impliqués dans un pareil détournement, auraient été sanctionnés. « Nous avons constaté des livres interdits de vente commercialisés à Antaninarenina, il y a huit mois. Nous avons mené des enquêtes et des enseignants ont été traduits en conseil de discipline (Codis)», explique le Dr Todisoa Andriamam­pandry, directeur général de l’Éducation fondamentale et de l’alphabétisation. Les enseignants, auteurs d’un tel acte, peuvent écoper d’une suspension de salaires.

Par ailleurs, des vandalismes au niveau de quelques bibliothèques dans les périphéries de la ville, il y a quelques temps, auraient également pu provoquer la fuite de ces livres. « Nous avons renforcé la sécurité des bibliothèques, pour qu’un tel acte ne se reproduise plus », rassure le Dr Todisoa Andria­mampandry. Certes, mais les mesures qui ont été prises n’ont pas permis de contrôler la propagation de ces ouvrages en dehors des établissements scolaires, jusqu’à présent.

Miangaly Ralitera