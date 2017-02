Le taux de réussite à l’examen du CEPE devrait s’amé­liorer, après les résultats catastrophiques de 2016.

Sur la bonne voie. Des enseignants d’écoles primaires publi­ques (EPP) envisagent une hausse du taux de réussite à l’examen du CEPE, après les résultats

catastrophiques de 2016. Selon eux, les candidats devraient avoir moins de difficulté à traiter les sujets. « Le concept d’élaboration des sujets est encore basé sur le Programme par objectif ou PPO, donc, des sujets nécessitant beaucoup de réflexion de la part des candidats.

La différence, c’est que cette année, les enseignants ont bénéficié d’un renforcement de capacité bien avant la rentrée scolaire, donc nous avons pu faire des exercices adaptés, depuis le début de l’année scolaire. Cela va aider les candidats à traiter les sujets durant l’examen », souligne Lantonirina Adorson,

directeur d’école primaire publi­que (EPP) à Antanim­barinandriana, de la circonscription scolaire de Tana-ville, hier.

Quelques enseignants nous confient que la baisse du taux de réussite de 2016 a été expliquée, en partie, par la non maîtrise du PPO, par certains enseignants, notamment, les enseignants non fonctionnaires. « Nous n’avons bénéficié de formation en PPO que durant le dernier trimestre de l’année scolaire, en 2016. Le temps restant entre cette formation et l’examen ne suffisait plus pour mettre en application les acquis », déplore un enseignant.

Un bon niveau

Le programme par objectif se veut plus déterminant sur la capacité des élèves ayant achevé un cursus. Par le PPO, le ministère de l’Éducation nationale

entend rehausser le niveau des élèves, des diplômés. Depuis la mise en application de ce programme, le taux de réussite n’a cessé

de baisser. 77% en 2015 et 58% en 2016 pour la province d’Antananarivo, alors qu’avant 2015, le taux de réussite était de 80% au moins. « Avant le PPO, nous avons attribué des notes aux candidats qui donnent une bonne ou une mauvaise réponse. Mais là, nous exigeons la réponse exacte. Avec le PPO également, la manière dont les questions sont posées, pousse le candidat à bien réfléchir », explique un enseignant.

La présélection des sujets de CEPE est en cours. « L’élaboration et la conception des sujets ont été achevées au premier trimestre. Nous sommes en phase de présélection, jusqu’à la fin février. Du 1er au 6 mars, une commission provinciale procédera à la sélection et à la finalisation. La validation des sujets se tiendra du 8 au 17 mars et les distributions au niveau des centres d’examen auront lieu à partir du 26 mai », affirme le Dr Todisoa Andriamam­pandry, directeur général

de l’Édu­cation fondamentale et de l’alphabétisation (DGEFA).

Miangaly Ralitera