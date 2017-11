Le ministère de l’Éduca­tion nationale (MEN) lance la mise à jour de la stratégie nationale d’alphabétisation (SNA), en collaboration avec l’Organisation des Nations-Unies pour l’Édu­cation, la science et la culture (UNESCO). Le but est de réduire le taux d’analphabétisme. Malgré la nette évolution dans la lutte contre ce fléau national, permettant à Madagascar de remporter le Prix International d’Alphabétisation 2015, décerné par l’Unesco, il y a encore un long chemin à faire. Le taux de personnes ne sachant ni lire ni écrire serait encore au dessus de 50% pour certaines régions. « Une mise à jour de la SNA s’impose pour relever le défi de réduire à 25% le taux d’analphabétisme à Madagascar à l’horizon de 2030, dans le cadre des Objectifs de Dévelop­pement Durable (ODD). Le système d’alphabétisation doit être actualisé de telle sorte qu’il soit plus performant et à la hauteur des attentes », souligne Ravelonjanahary Mananjaon Arthur, directeur de l’Éducation Présco­laire et de l’Alphabétisation au sein du MEN, en cette fin de semaine.

M.R.