Le Parcours de citoyen des élèves du lycée Peter Pan. Deux cent quinze élèves de l’école primaire publique ou EPP Mandalo­tsimaka dans la commune rurale d’Ambo­hijanaka ont été gâtés par les élèves du lycée Peter Pan. Grâce à une collecte de dons, un vide grenier, des sports de solidarité, et d’autres actions encore, durant la semaine de la Gentillesse, en novembre, cet établissement scolaire a pu remettre des kits scolaires pour des enfants nécessiteux de cette EPP. Bienvenue Randrenjatovo, directrice du Peter Pan, et ses proches collaborateurs, ont remis ces dons aux bénéficiaires, en décembre. Ces kits scolaires sont composés de cartables, de cahiers, stylos, crayons de couleurs et friandises.

Une vingtaine d’orphelins de Mandalotsimaka, parrainés par les enseignants de ce lycée, ont, par ailleurs, reçu des jouets, des sandales et des imperméables pour affronter la saison des pluies.

Cette action citoyenne des élèves du lycée Peter Pan se poursuivra. La réhabilitation des bâtiments en état de délabrement de l’EPP Mandalo­tsimaka est en cours de concrétisation, grâce à l’appui de l’Agence de Crédit pour l’Entreprise Privée (ACEP).

M.R.