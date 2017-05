L’année scolaire 2017-2018 s’étalera jusqu’en août. Le nouveau calendrier préoccupe certains parents.

Réforme. L’enseignement pour l’année scolaire suivante s’étalera jusqu’en août 2018, selon le nouveau calendrier scolaire officiel annoncé par le ministère de l’Éducation nationale (MEN), hier. Elle débutera le 2 octobre pour s’achever le 3 août. « C’est un basculement progressif vers l’année scolaire mars-décembre, indiqué dans le plan sectoriel de l’éducation (PSE) que nous projetons d’appliquer d’ici 2022 », précise le Dr Todisoa Andriamampandry, directeur général de l’éducation fondamentale et de l’alphabétisation (DGEFA) du MEN.

A cet effet, les dates des examens officiels seront repoussées. Le CEPE se tiendra le 31 juillet 2018, et le BEPC, les 20, 21, 22 et 23 août. Les parents d’élèves des écoles privées, notamment ceux des écoles suivant le système éducatif français, se sentent un peu frustrés. « À l’école de mes enfants, les cours ont toujours commencé en septembre. Je ne sais si cette année, son école va suivre ce nouveau calendrier ou rester sur l’ancien », se préoccupe Lanto Randriamano-hisoa, une mère de famille. Cette mère de trois enfants craint de devoir payer plus de dix mois de frais de scolarité. Cette même inquiétude est ressentie par les parents d’élèves des établissements scolaires qui n’ont payé jusqu’alors que neuf mois de frais de scolarité.

« Payer les neuf mois de frais de scolarité était déjà dur pour nous. Nous allons peut-être transférer nos enfants dans des écoles publiques pour pouvoir continuer à les scolariser », avance, tout pensif, Tojonirina Andrianasolo, un commerçant de fleurs à Anosy.

Trente-neuf semaines

Pour l’instant, les écoles privées n’auraient encore rien décidé. D’autant plus que le MEN leur donne libre choix. « Chaque établissement aura le devoir d’expliquer aux parents en quoi sont utilisés les frais de scolarité. Si cela est effectif, il ne devra pas y avoir de problème », recommande le père Jules Ranaivoson, directeur national des Écoles Catholiques (DINEC).

Les directeurs d’écoles privées consentent à ce calendrier. « Cela nous va! Le MEN a failli débuter la prochaine année scolaire le 23 octobre et effectuer les examens officiels en septembre, pour opérer au basculement en trois ans. Mais c’est impossible! », se réjouit Célin Rakotomalala, directeur national des écoles privées. Le DGEFA l’entérine. « Nous ne pouvons pas atteindre le calendrier scolaire de mars-décembre, en 2020. Il ne sera effectif qu’en 2022 », souligne-t-il. Jusqu’à cette date, l’enseignement se ferait en trente-neuf semaines.

Pour 2018-2019, l’année scolaire est prévue entre le

5 novembre et le 20 septembre. Pour 2019-2020, il débuterait le 6 janvier pour se terminer le 20 novembre. Pour 2020-2021, ce serait du 1 février au 3 décembre. En 2022, nous reviendrions à trente-six semaines d’enseignement. La rentrée scolaire serait le 1er mars et les élèves partiront en grandes vacances le 3 décembre. Des directeurs d’écoles privées souhaiteraient encore en discuter.

Miangaly Ralitera