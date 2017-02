Les collégiens initiés à l’agroécologie. L’agroécologie ou le concept utilisé en agriculture et en agronomie sera intégrée au niveau des collèges. Tel est l’objet de la signature de partenariat entre le ministère de l’Education nationale (MEN) et du Groupement semi-direct de Madagascar (GSDM), à Anosy, hier. «Les paysans sont dans une situation de précarité et ne veulent pas changer les techniques traditionnelles auxquelles ils sont habitués. C’est pourquoi nous voudrions initier les jeunes sur ces nouvelles techniques. Ils hériteront des métiers de leurs parents», explique le directeur exécutif du GDSM, Rakoton­dra­manana.

Ce projet rentre dans le cadre du Projet d’Amélio­ration de la productivité agricole à Madagascar (Papam), financé par l’Agence Française de développement (AFD). Les buts sont ainsi de préparer les collégiens au métier d’agriculteur, de les sensibiliser sur les enjeux liés à la dégradation massive des ressources naturelles: entre autres, comment assurer une bonne récolte, en dépit du changement climatique. «La récolte du “vary an-tanety” dans la région de Vakinankaratra a été probant, cette année, malgré la déficience de précipitations, car plusieurs paysans ont déjà adopté les techniques d’agroécologie », poursuit Rakotondramanana.

Pour la phase pilote, six établissements scolaires dans la région du Vakinankaratra, dont des CEG et un collège à Antsirabe II, Mandoto, et Betafo, vont bénéficier du programme. Dans le long terme, cette phase pilote devra aboutir à l’intégration de l’agroécologie dans le système éducatif national.

