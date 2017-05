Calmé. Le différend entre le ministère de l’Éducation nationale (MEN) et les Musulmans, sur l’interdiction d’ouverture des établissements scolaires dispensant plus de cinq heures de cours de Coran par semaine, semble s’apaiser.

Les parents d’élèves, le directeur d’école et les enseignants de l’école confessionnelle musulmane La Sagesse du Centre Rassoul Akram à Ankazomanga, n’ont présenté aucun signe de désapprobation, lors de la descente de Paul Rabary, ministre de l’Éducation nationale sur les lieux, hier matin. « Cet établissement appartient à un musulman, mais tout enfant est le bien venu ici, qu’il soit chrétien ou musulman. Nous n’apprenons pas le Coran ici », explique son directeur général, Zahir Aly.

Même ceux qui ont effectué des déclarations de contestation par rapport à cette décision du ministre se sont calmés. Le ministre rappelle que sa déclaration ne concerne pas les écoles de confession musulmane, mais plutôt seize établissements scolaires dispensant plus de cinq heures de cours de Coran par semaine, ce qui est défendu par la législation malgache.

Miangaly Ralitera