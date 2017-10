Si tout se passe bien, les cours reprendront le 23 octobre dans les zones où l’épidémie de peste sévit. « Nous attendons que tous les dispositifs mis en place par le ministère de la Santé publique soient bien rodés, à savoir les interventions mobiles, le centre d’appel pour le signalement », explique Serge Thierry Tsitoara, directeur de la Technologie de l’information et de la communication au niveau du ministère de l’Éducation nationale à Anosy, hier.

En conséquence, pour la semaine de 16 octobre, tous les élèves de tous les établissements scolaires, publics et privés de certaines Zones d’administration pédagogique (ZAP) de neuf directions régionales de l’Éducation nationale (DREN), devront encore rester chez eux.

« Prendre des précautions pour la santé des élèves est notre prérogative. Pour le moment, les conditions sanitaires ne sont pas encore remplies pour qu’ils puissent retourner en sûreté en classe », souligne le Dr Todisoa Andriamampandry, directeur général de l’Éducation fondamentale et de l’alphabétisation au sein du MEN.

Sont concernées par cette décision, toutes les ZAP des Circonscriptions scolaires d’Antananarivo-ville, Toa­masina I, Fénérive-Est, Mahajanga I, Fianarantsoa, certaines ZAP des Cisco Avaradrano, Antananarivo-Atsimondrano, Ambohi­dratrimo, Manjakandriana, Anjozorobe, Arivonimamo, Miarinarivo, Soavinandriana, quelques Zap dans les DREN de Haute Matsiatra, Amoron’i Mania, Vakinankaratra et Bongolava.

