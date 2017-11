L’éducation inclusive avance lentement mais sûrement, à Madagascar. Quelques millions d’enfants ont retrouvé les bancs de l’école, grâce aux efforts déployés.

Réussie. Trois millions d’enfants vulnérables ont été insérés ou réinsérés à l’école depuis l’an 2015. La majorité serait des personnes en situation d’handicap. C’est le fruit de la redynamisation de la plateforme nationale de l’Éducation Inclusive, opérée en juin 2015, selon Mananjaona Ravelonjanahary Arthur, directeur de l’Éducation Préscolaire et de l’Alphabé-tisation, au sein du ministère de l’Éducation nationale (MEN). « Les chiffres sont passés de 1,19 millions en 2014-2015 à 1,26 millions en 2016-2017. En parallèle, des cours de remise à niveau ont permis la réinsertion de plus de cent dix mille enfants. Les résultats obtenus sont encourageants », souligne-t-il. C’était au motel Anosy, hier, dans le cadre d’un atelier visant à la mise en œuvre d’un plan d’action commun en matière d’Éducation inclusive. Il sera applicable dès 2018.

Les efforts à déployer sont encore multiples pour assurer que tous les enfants vulnérables soient envoyés sur les bancs de l’école, et aient la même égalité de chance de réussite que les autres enfants de leur âge. Les défis sont énormes. Nous faisons face à un nombre élevé d’enfants vulnérables exposés aux différentes sortes de maladies, à l’absence d’éducation parentale et de sensibilisation qui ne font que renforcer l’exclusion des enfants en situation de handicap.

Certaines écoles sont encore réticentes pour les accueillir. Par ailleurs, il y a une faible proportion d’enseignants spécialistes de la pédagogie inclusive, et le matériel et équipements pédagogiques sont insuffisants. Le ministère se focalise maintenant, sur la mobilisation communautaire, pour que leur droit soit respecté.

Miangaly Ralitera