Parmi les écoles-pilotes du programme Éco-école, l’EPP Tsilazaina a déjà décroché une médaille de bronze. Elle est maintenant en quête d’une médaille d’argent.

Partie d’un rien. L’École primaire publique de Tsilazaina figure parmi les bénéficiaires du programme Éco-école lancé en 2015 par Islands, de la Commission de l’océan Indien (COI). Les efforts des enseignants, des parents et des membres de la communauté de base ont été récompensés. Au début, il n’y avait qu’un terrain vague, puis un bâtiment pour accueillir les élèves grâce à l’appui de l’association « Fraternité Amafisoa », ensuite avec la formulation d’un éco-code s’appuyant sur la solidarité, l’hygiène et la santé, l’école a gagné son premier pari récompensé par une médaille de bronze.

« Nous avons adhéré au programme Éco-école suite à une sollicitation de WWF Madagascar en marge d’un concours sur la lutte contre le changement climatique. Après une formation, nous avons mis en place un comité école qui a diagnostiqué le problème environnemental au niveau de l’école. Nous avons par la suite choisi le thème de gestion de déchets proposés par le programme. Les élèves ont émané l’éco-code “La vie saine” à partir duquel nous avons élaboré notre plan d’action. Nous avons commencé nos activités par l’assainissement, l’accès à l’eau potable, l’hygiène bucco-dentaire et la santé dans le préscolaire avec l’association Laurielle », expose Edwige Razafindrafara, directrice de l’école. Une formation en agriculture avec Formaprod et un reboisement de cent plants d’arbres fruitiers se sont enchaînés pour égayer la cour. De ce fait, chaque élève se munit d’une bouteille d’eau tous les jours, pour arroser les jeunes plants.

Savoir-faire

Dans l’esprit de développement durable, la directrice explique que le programme Éco-école vise un changement de comportement allant des élèves aux parents, jusqu’à la population locale. Un atelier de travail manuel qui a pour but de faire acquérir un savoir-faire et de renforcer les compétences des élèves, a été initié. « Les élèves des classes de neuvième jusqu’en septième ont débuté avec la confection de foyers améliorés. Ensuite, ils fabriquent des trousses, des sacs en tissu et en feuillard. Ils se chargent du montage de l’armature mais la finition revient aux formateurs », poursuit la directrice. La vente des produits artisanaux renfloue ainsi la caisse de l’école.

L’obtention d’une médaille d’argent requiert un autre effort de la part de cette EPP. Les élèves se concentrent cette année sur l’aménagement d’un jardin potager dont les produits de verger contribueront à améliorer la nutrition scolaire. L’objectif ultime étant le drapeau vert, un label international.

À Madagascar, Mada­gascar national Parks coordonne le programme national. D’après Fanja Olga Randriamanantena, responsable de l’éducation environnementale, trente-huit écoles sont inscrites dans la phase d’extension du programme et de diffusion. Le comité national cible cent établissements scolaires, à partir de cette année.

Farah Raharijaona