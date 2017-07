Pour la promotion du développement durable auprès du grand public, le tout à travers des outils numériques. C’est dans cette optique que la Grande île rejoint l’aventure « Créathon » cette année.

Un concours d’innovation numérique et pédagogique, le « Créathon » convie ses participants à valoriser leur imagination au service de la promotion des connaissances et des richesses propres à leur pays. Laissant la part belle à leur créativité, tout en mettant un point d’honneur à faire valoir les besoins de la population, les concurrents au « Créathon » sont invités à débattre, partager et collaborer en équipe sur un thème précis. Visant un épanouissement social qui tend vers un développement durable pérenne, le concours fédère principalement la jeunesse, notamment des lycéens, des étudiants, mais également de jeunes entrepreneurs. En partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), le concours rempile pour sa deuxième année. Initié depuis le 10 mai, le concours a été coordonné par le Campus Numérique Francophone (CNF) de la Direction régionale océan Indien de l’AUF sise à l’université d’Antananarivo pour la Grande île. Le pays qui s’affirme d’ores et déjà comme le grand favori du « Créathon », puisque deux équipes sur les cinq désignées gagnantes à l’issue du concours sont malgaches.

Des applications en cours

Ayant ainsi comme objectif principal de favoriser l’émergence de projets innovants en lien avec le numérique, l’apprentissage et le jeu. Cette année le concours a mis en avant la créativité de ses concurrents à travers le thème « Le développement durable, ça s’apprend ». Pendant douze heures d’affilée aidées suivi d’un encadrement, les équipes ont travaillé à huis clos leurs projets. « Il importe continuellement d’éveiller la créativité de nos jeunes, de même que de contribuer au développement de notre société. Le numérique est actuellement un outil incontournable pour y arriver et il est plaisant de découvrir la maîtrise des équipes malgaches de ces outils numériques », affirme Pierre Bataille, directeur du bureau régional océan Indien de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Les projets des deux équipes retenues sont ceux de l’équipe Velox intitulé « i-Défi ». Une application web et mobile, qui se destine à sensibiliser ses usagers sur le développement durable en suscitant ces derniers à réaliser des défis au quotidien. L’équipe Velox se compose de Faneva Ramiandrisoa, Nomena Fitiavana Ny Hoavy, Jocelyn Ambinintsoa Rakotonirina et Tojosoa Nirina Andrianaivomanana.

L’équipe Madagascar Sparks, quant à lui, présente le projet « Ludicolo », qui s’affiche comme une plateforme de jeu et de concours destiné à partager et à récompenser les actions écologiques de ses utilisateurs sur le web. Le projet est porté par Nomena Rindra Raininoro, Mamitiana Ignace Randrianarivony, Njary Iriniaina Rakotomihamina et Andry Henintsoa Razafindramanana. Elles bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de leur projet par des experts du domaine numérique jusqu’à la création de leur propres start-up et la productivité de ceux-ci. Elles iront à Poitiers en France du 2 au 6 octobre dans le cadre du Campus e-éducation (C2E) pour participer à des ateliers de production accéléré. Le public y élira par la suite son projet préféré.

Andry Patrick Rakotondrazaka